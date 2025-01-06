Генштаб: четыре населенных пункта обстреляла РФ за сутки, где наступала
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток россияне продолжили атаковать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, а также бить из авиации по населенным пунктам, пишет Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины Силы обороны отбили две атаки оккупантов в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал позиции Вооруженных сил четыре раза, уточнили в Генштабе.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово», – отметили в ГШ.
Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на Отрадное, Купянск-Узловой, Глушковку и Ковшаровку.
Также появились обновленные данные о потерях врага:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне продолжили атаковать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, а также бить из авиации по населенным пунктам, пишет Генштаб ВСУ.".