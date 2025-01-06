Генштаб: четыре населенных пункта обстреляла РФ за сутки, где наступала

В течение суток россияне продолжили атаковать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, а также бить из авиации по населенным пунктам, пишет Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины Силы обороны отбили две атаки оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал позиции Вооруженных сил четыре раза, уточнили в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово», – отметили в ГШ.

Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на Отрадное, Купянск-Узловой, Глушковку и Ковшаровку.

Также появились обновленные данные о потерях врага: