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Генштаб: четыре населенных пункта обстреляла РФ за сутки, где наступала

Украина 08:51   06.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: четыре населенных пункта обстреляла РФ за сутки, где наступала Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток россияне продолжили атаковать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, а также бить из авиации по населенным пунктам, пишет Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины Силы обороны отбили две атаки оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал позиции Вооруженных сил четыре раза, уточнили в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово», – отметили в ГШ.

Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на Отрадное, Купянск-Узловой, Глушковку и Ковшаровку.

Также появились обновленные данные о потерях врага:

Читайте также: Что известно о продвижении РФ на Купянском и Боровском направлении: данные ISW

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне продолжили атаковать наши позиции на Харьковском и Купянском направлении, а также бить из авиации по населенным пунктам, пишет Генштаб ВСУ.".