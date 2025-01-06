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Третій за день удар по Золочівській громаді Харківщини – КАБами, є постраждала

Події 19:35   06.01.2025
Олена Нагорна
Третій за день удар по Золочівській громаді Харківщини – КАБами, є постраждала Фото: “Зоря-news”

О 17:20 військові РФ втретє за день атакували Золочівську громаду Харківської області. 

Три керовані авіабомби впали в селищі Золочів. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, інформує “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Пошкоджені 30 приватних будинків та два багатоквартирні двоповерхові доми, господарські споруди, енергомережі та приватне авто.

Ще одна авіабомба вдарила по відкритій місцевості поблизу села Карасівка. Там минулося без постраждалих та руйнувань.


Фото: “Зоря-news”


Фото: “Зоря-news”

Нагадаємо, з 9:15 до 9:40 6 січня росіяни обстрілювали з РСЗВ “Торнадо” район села Орішанка Золочівської громади, а об 11:50 туди ж прилетіли два КАБи.

Читайте також: На Золочівщині біля місць «прильотів» працювали газівники – Коваленко

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 19:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 17:20 військові РФ втретє за день атакували Золочівську громаду Харківської області. ".