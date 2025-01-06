Третій за день удар по Золочівській громаді Харківщини – КАБами, є постраждала

О 17:20 військові РФ втретє за день атакували Золочівську громаду Харківської області.

Три керовані авіабомби впали в селищі Золочів. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, інформує “Зоря-news” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Пошкоджені 30 приватних будинків та два багатоквартирні двоповерхові доми, господарські споруди, енергомережі та приватне авто.

Ще одна авіабомба вдарила по відкритій місцевості поблизу села Карасівка. Там минулося без постраждалих та руйнувань.



Фото: “Зоря-news”



Фото: “Зоря-news”

Нагадаємо, з 9:15 до 9:40 6 січня росіяни обстрілювали з РСЗВ “Торнадо” район села Орішанка Золочівської громади, а об 11:50 туди ж прилетіли два КАБи.