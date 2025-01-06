Третий за день удар по Золочевской громаде Харьковщины: есть пострадавшая
Фото: «Заря-news»
В 17:20 военные РФ в третий раз за день атаковали Золочевскую громаду Харьковской области.
Три корректируемые авиабомбы упали в поселке Золочев. 61-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, информирует «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
Повреждены 30 частных домов и два многоквартирных двухэтажных дома, хозяйственные постройки, энергосети и частное авто.
Еще одна авиабомба ударила по открытой местности вблизи села Карасевка. Там обошлось без пострадавших и разрушений.
Фото: «Заря-news»
Фото: «Заря-news»
Напомним, с 9:15 до 9:40 6 января россияне обстреливали из РСЗО «Торнадо» район села Орешанка Золочевской громады, а в 11:50 туда же прилетели два КАБа.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 17:20 военные РФ в третий раз за день атаковали Золочевскую громаду Харьковской области.".