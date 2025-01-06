Третий за день удар по Золочевской громаде Харьковщины: есть пострадавшая

В 17:20 военные РФ в третий раз за день атаковали Золочевскую громаду Харьковской области.

Три корректируемые авиабомбы упали в поселке Золочев. 61-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, информирует «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Повреждены 30 частных домов и два многоквартирных двухэтажных дома, хозяйственные постройки, энергосети и частное авто.

Еще одна авиабомба ударила по открытой местности вблизи села Карасевка. Там обошлось без пострадавших и разрушений.



Фото: «Заря-news»



Фото: «Заря-news»

Напомним, с 9:15 до 9:40 6 января россияне обстреливали из РСЗО «Торнадо» район села Орешанка Золочевской громады, а в 11:50 туда же прилетели два КАБа.