Новости Харькова — главное за 6 января: как прошла ночь

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07:07

Атака беспилотников и пуски баллистики: тревога на Харьковщине практически беспрерывно длилась 12 часов

Тревогу на Харьковщине объявили в 18:23 из-за российских беспилотников.

После чего они периодически появлялись в разных частях региона.

Ближе к ночи добавилась еще и угроза ударов баллистики.

После полуночи Воздушные Силы ВСУ вновь сообщили об активности вражеских БПЛА. А популярные мониторинговые телеграм-каналы предупредили, что дроны уже кружат над Харьковом.

Отбой прозвучал лишь утром, в 05:26. Однако «тихо» было лишь семь минут – в 05:33 тревогу возобновили. В регионах, где ее объявили, вновь возникла угроза применения баллистики.

В 06:07 воздушники объявили отбой тревоги.