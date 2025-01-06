Новости Харькова — главное за 6 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
Атака беспилотников и пуски баллистики: тревога на Харьковщине практически беспрерывно длилась 12 часов
Тревогу на Харьковщине объявили в 18:23 из-за российских беспилотников.
После чего они периодически появлялись в разных частях региона.
Ближе к ночи добавилась еще и угроза ударов баллистики.
После полуночи Воздушные Силы ВСУ вновь сообщили об активности вражеских БПЛА. А популярные мониторинговые телеграм-каналы предупредили, что дроны уже кружат над Харьковом.
Отбой прозвучал лишь утром, в 05:26. Однако «тихо» было лишь семь минут – в 05:33 тревогу возобновили. В регионах, где ее объявили, вновь возникла угроза применения баллистики.
В 06:07 воздушники объявили отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".