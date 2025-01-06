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Новости Харькова — главное за 6 января: как прошла ночь

Украина 07:08   06.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 6 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Атака беспилотников и пуски баллистики: тревога на Харьковщине практически беспрерывно длилась 12 часов

Тревогу на Харьковщине объявили в 18:23 из-за российских беспилотников.

После чего они периодически появлялись в разных частях региона.

Ближе к ночи добавилась еще и угроза ударов баллистики. 

После полуночи Воздушные Силы ВСУ вновь сообщили об активности вражеских БПЛА. А популярные мониторинговые телеграм-каналы предупредили, что дроны уже кружат над Харьковом. 

Отбой прозвучал лишь утром, в 05:26. Однако «тихо» было лишь семь минут – в 05:33 тревогу возобновили. В регионах, где ее объявили, вновь возникла угроза применения баллистики. 

В 06:07 воздушники объявили отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".