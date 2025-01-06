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Пять атак, удары КАБами и НАР: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:50   06.01.2025
Виктория Яковенко
Пять атак, удары КАБами и НАР: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины сегодня отбили две вражеские атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

КАБами оккупанты ударили по районам Орешанки и Удов, НАРами по Гранову.

На Купянском направлении противник совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Два боя закончились, еще одно – продолжается.

Всего с начала суток произошло 108 боевых столкновений, отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины сегодня отбили две вражеские атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".