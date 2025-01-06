Пять атак, удары КАБами и НАР: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Украинские воины сегодня отбили две вражеские атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

КАБами оккупанты ударили по районам Орешанки и Удов, НАРами по Гранову.

На Купянском направлении противник совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Два боя закончились, еще одно – продолжается.

Всего с начала суток произошло 108 боевых столкновений, отметили в Генштабе.