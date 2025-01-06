П’ять атак, удари КАБами та НАР: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

КАБами окупанти вдарили по районах Орішанки та Удів, НАРами по Гранову.

На Куп’янському напрямку супротивник здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два бої закінчилось, ще одне – триває.

Загалом, від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі.