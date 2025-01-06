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П’ять атак, удари КАБами та НАР: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:50   06.01.2025
Вікторія Яковенко
П’ять атак, удари КАБами та НАР: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

КАБами окупанти вдарили по районах Орішанки та Удів, НАРами по Гранову.

На Куп’янському напрямку супротивник здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два бої закінчилось, ще одне – триває.

Загалом, від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".