П’ять атак, удари КАБами та НАР: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
КАБами окупанти вдарили по районах Орішанки та Удів, НАРами по Гранову.
На Куп’янському напрямку супротивник здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два бої закінчилось, ще одне – триває.
Загалом, від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".