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Снег, ледяной дождь и ливень: на Харьковщину надвигается циклон (видео)

Общество 13:46   06.01.2025
Виктория Яковенко
Снег, ледяной дождь и ливень: на Харьковщину надвигается циклон (видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На Харьковщину снова идет циклон. В этот раз он заходит со стороны Днепропетровской и Полтавской областей.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, будет снег, кое-где сильный. С постепенным повышением температуры воздуха он перейдет сначала в ледяной дождь, а затем в дождь, который будет довольно интенсивным.

«Такое сочетание осадков может привести к образованию гололеда и создать сложные условия для водителей. Поэтому просим быть внимательными за рулем, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе спецтехники», — отметили дорожники.

Они заверили: к ухудшению погоды уже готовы – проезд дорогами государственного значения будет обеспечен. Техника находится на дежурстве и, в случае необходимости, сразу приступит к работе.

«С последствиями предыдущего циклона, посетившего Харьковщину в пятницу, уже справились. Так, с 03.01.2025 по 06.01.2025 было очищено 1166,5 км дорог, использовано 2703,7 тонны песчано-соляной смеси и 9,09 тонны чистой соли. В работе было задействовано более полутора сотен комбинированных дорожных машин и погрузчиков», — рассказали дорожники.

циклон идет на Харьковщину
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщину снова идет циклон. В этот раз он заходит со стороны Днепропетровской и Полтавской областей.".