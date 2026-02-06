Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся
В ночь на субботу из Днепропетровской области на Харьковщину зайдет циклон, что принесет ледяной дождь, который впоследствии перейдет в мокрый снег, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники говорят, что осадки распространятся по всей территории региона и, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться до понедельника.
«Непогода будет сопровождаться образованием гололеда, снижением видимости и усложнением дорожных условий. В связи с этим дорожные службы будут работать в усиленном режиме. На дорогах государственного значения будет круглосуточно дежурить спецтехника, будет проводиться обработка проезжей части противогололедными материалами, а также будет вестись постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Водителей призывали по возможности воздержаться от поездок в период непогоды, особенно вечером и утром. Водителей крупногабаритного транспорта просят внимательно следить за официальными сообщениями Службы, ведь в случае существенного усложнения погодных условий могут ввести временные ограничения движения.
Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 7 февраля. В течение суток по городу и области ожидается гололедица, днем туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 16:05;