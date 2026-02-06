Live

Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся

Общество 16:05   06.02.2026
Виктория Яковенко
Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В ночь на субботу из Днепропетровской области на Харьковщину зайдет циклон, что принесет ледяной дождь, который впоследствии перейдет в мокрый снег, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники говорят, что осадки распространятся по всей территории региона и, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться до понедельника.

«Непогода будет сопровождаться образованием гололеда, снижением видимости и усложнением дорожных условий. В связи с этим дорожные службы будут работать в усиленном режиме. На дорогах государственного значения будет круглосуточно дежурить спецтехника, будет проводиться обработка проезжей части противогололедными материалами, а также будет вестись постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Водителей призывали по возможности воздержаться от поездок в период непогоды, особенно вечером и утром. Водителей крупногабаритного транспорта просят внимательно следить за официальными сообщениями Службы, ведь в случае существенного усложнения погодных условий могут ввести временные ограничения движения.

Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 7 февраля. В течение суток по городу и области ожидается гололедица, днем ​​туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед.

Автор: Виктория Яковенко
