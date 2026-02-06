Live

Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в субботу

Общество 13:39   06.02.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 7 февраля.

«В течение суток по городу и области ожидается гололедица, днем ​​туман, видимость 200 — 500 м. На дорогах гололед», — отметили синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине начала меняться уже 5 февраля. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже в субботу в течение суток будет от 0 до 5 мороза и снег. Но дальше ожидают похолодания еще на три дня, предупредила Диденко. С 12 февраля станет легче.

Автор: Виктория Яковенко
