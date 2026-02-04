Live

«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков

Общество 13:19   04.02.2026
Виктория Яковенко
Фото: Наталья Диденко

Уже на этой неделе в Украине должно потеплеть, однако, по прогнозам, это ненадолго. Морозы вернутся уже 9 февраля.

«В Украину идет потепление. Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, тем не менее температура воздуха будет в целом повышаться. 5 февраля в Украине ожидается смена погоды. И, наконец, я начну прогноз не с температуры воздуха, а с осадков. Завтра снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре. В восточных областях и на значительной части юга сохранится сухая погода», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Она также отметила, что в четверг ожидается сильный юго-восточный ветер, местами возможны порывы до 15-20 м/с

«Будет еще теплее чуть-чуть, однако в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание. С 12 февраля потепление снова поборет сильный мороз», — рассказала Диденко.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, на Харьковщине ощутимо потеплеет с 7 февраля. Ночью 3 – 8 градусов мороза, днем ​​от 3 мороза до 2 тепла. 8 числа в течение суток ожидают 0 – 5 градусов мороза. А уже 9 февраля в течение суток будет 7 – 12 градусов с отметкой «минус».

Завтра, 5 февраля, в Харькове и области синоптики снова прогнозируют опасную погоду. В регионе сохраняется гололед. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Автор: Виктория Яковенко
