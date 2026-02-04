«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков
Уже на этой неделе в Украине должно потеплеть, однако, по прогнозам, это ненадолго. Морозы вернутся уже 9 февраля.
«В Украину идет потепление. Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, тем не менее температура воздуха будет в целом повышаться. 5 февраля в Украине ожидается смена погоды. И, наконец, я начну прогноз не с температуры воздуха, а с осадков. Завтра снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре. В восточных областях и на значительной части юга сохранится сухая погода», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Она также отметила, что в четверг ожидается сильный юго-восточный ветер, местами возможны порывы до 15-20 м/с
«Будет еще теплее чуть-чуть, однако в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание. С 12 февраля потепление снова поборет сильный мороз», — рассказала Диденко.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, на Харьковщине ощутимо потеплеет с 7 февраля. Ночью 3 – 8 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла. 8 числа в течение суток ожидают 0 – 5 градусов мороза. А уже 9 февраля в течение суток будет 7 – 12 градусов с отметкой «минус».
Завтра, 5 февраля, в Харькове и области синоптики снова прогнозируют опасную погоду. В регионе сохраняется гололед. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Читайте также: Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2026 в 13:19;