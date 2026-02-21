Live

Морозы постепенно спадают: прогноз погоды на 22 февраля

Погода 21:20   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что завтра, 22 февраля, в Харькове и области ожидается туман и гололедица. 

В области будет переменная облачность, пишут синоптики, без осадков. При этом ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем ​​– от 4° мороза до 1° тепла.

В Харькове также ожидается облачная погода без осадков. Ночью и утром – со слабым туманом. На дорогах – гололед. Температура воздуха ночью – 13 — 15° мороза, днем ​​- около 0°.

Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с.

