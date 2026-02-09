Live

«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода

Общество 14:23   09.02.2026
Виктория Яковенко
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода

В Украине завершается период сильных морозов, пишет синоптик Наталья Диденко. Уже на этой неделе жители Харькова и области увидят на термометрах долгожданный «плюс».

«Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом. Не скажу, что мы будем скучать по ним, это точно. Но отдаем должное прогнозу погоды и идем постепенно. 10 февраля ночью в Украине ожидается температура воздуха -12-20, на севере до -22 градусов. Завтра днем ​​в большинстве областей -4-11 градусов», — отметила синоптика.

Из-за антициклона осадков завтра не будет, только на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег. Потом ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, констатирует Диденко.

«И хотя еще, конечно, будут колебания холода, зима не закончилась, однако имеем отличный прогноз на отличный синоптический результат: мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются», — пишет Диденко.

Согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, 10 и 11 февраля в регионе еще будет от 4 до 20 градусов мороза. Во вторник прогнозируют опасную погоду: на дорогах будет сохраняться гололед.

Уже 12 числа ночью передают 9 – 14 градусов мороза, а днем ​​от 4 мороза до 1 тепла. В пятницу температура днем ​​вообще прогреется до +5 градусов. А в субботу – прогнозируют 7 градусов с отметкой «плюс».

Читайте также: Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики

Автор: Виктория Яковенко
