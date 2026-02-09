Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Харькове и области ввели графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.
Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – обратились энергетики.
Напомним, 5 февраля министр энергетики Украины Денис Шмыгаль посетил в Харькове энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак. Он заявил, что благодаря защите основного оборудования удается сохранить.
