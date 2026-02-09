Live

Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки

Суспільство 12:08   09.02.2026
Вікторія Яковенко
Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки

У Харкові та області ввели графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень, уточнили в АТ «Харківобленерго».

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!», – звернулись енергетики.

Нагадаємо, 5 лютого міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні обʼєкти, що були пошкоджені внаслідок російських атак. Він заявив, що завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти.

У Харкові "приліт" БпЛА – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
