Live

У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов

Події 11:42   09.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов

Вибух чули в Харкові близько 11:35. 

Мер Ігор Терехов поінформував , що БпЛА типу “Молния” впав у Шевченківському районі.

“Без детонації та наслідків”, – зазначив міський голова.

Тривога в Харкові та області звучить з 07:52. У Повітряних силах ЗСУ інформували про можливі пуски БпЛА. Близько 10:00 додалася активність ворожої авіації на південно-східному напрямку. Загроза виникла прифронтових областей. Після 10:00 жителі деяких районів Харкова почали чути вибухи. Звуки лунали з передмістя. Тим часом моніторингові ТГ-канали попереджали про пуски КАБів, незабаром – про безпілотники, які летіли у бік міста.

Читайте також: Канашевич повідомляє про «прильоти» у Куп’янській громаді

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки
Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки
09.02.2026, 12:08
В УЗ повідомили про затримку харківської електрички
В УЗ повідомили про затримку харківської електрички
09.02.2026, 09:39
Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” на Харківщині
Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” на Харківщині
09.02.2026, 08:39
Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді
Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді
09.02.2026, 11:03
Загинув 10-річний хлопчик: вночі РФ атакувала область (доповнено)
Загинув 10-річний хлопчик: вночі РФ атакувала область (доповнено)
09.02.2026, 10:16
У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов
У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов
09.02.2026, 11:42

Новини за темою:

09.02.2026
Є загиблий і постраждала – ДСНС про пожежі в регіоні
09.02.2026
Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” на Харківщині
08.02.2026
Сьогодні вранці росіяни скинули авіабомбу на Козачу Лопань
08.02.2026
Золочівська громада під ударами: били КАБами та БпЛА
08.02.2026
Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух чули в Харкові близько 11:35. ".