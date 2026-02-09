У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов

Вибух чули в Харкові близько 11:35.

Мер Ігор Терехов поінформував , що БпЛА типу “Молния” впав у Шевченківському районі.

“Без детонації та наслідків”, – зазначив міський голова.

Тривога в Харкові та області звучить з 07:52. У Повітряних силах ЗСУ інформували про можливі пуски БпЛА. Близько 10:00 додалася активність ворожої авіації на південно-східному напрямку. Загроза виникла прифронтових областей. Після 10:00 жителі деяких районів Харкова почали чути вибухи. Звуки лунали з передмістя. Тим часом моніторингові ТГ-канали попереджали про пуски КАБів, незабаром – про безпілотники, які летіли у бік міста.