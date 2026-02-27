Live

«Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки

Оригінально 19:21   27.02.2026
Олена Нагорна
«Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки Фото: ХОВА

Як із листопада 2025 року працює процедура оформлення відстрочок, роз’яснив на брифінгу заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП Олексій Шапка.

«Якщо є у громадянина законні підстави для оформлення відстрочки, йому не треба ніде ховатися, або рахувати, що вона сама якось оформиться», — говорить Шапка.

За його словами, з листопада 2025 року ключовою ланкою для оформлення відстрочок стали Центри надання адміністративних послуг. Туди необхідно прийти з пакетом документів, зазначеним у постанові Кабміну № 560. Після цього документи направляють до терцентрів, де їх розглядають комісії з надання відстрочок. До них входять представники органів місцевого самоврядування та ТЦК. Термін розгляду справ чітко регламентований.

«На засіданні комісія приймає рішення, оформлює протоколом це все діло, і на це все дається строк п’ять днів. Після цього строку громадянин вже отримує відповідь або в застосунку “Резерв+” він побачить, що у нього вже оформлена відстрочка, або на свою електронну пошту він отримує лист з тими чи іншими відмовами», — додав Шапка.

Для деяких категорій, зокрема багатодітних батьків та осіб з інвалідністю, за наявності коректних даних у реєстрах відстрочку можна оформити онлайн у додатку «Резерв+».

«Наприклад, є троє дітей неповнолітніх. Згідно з законом України, громадянин має право на відстрочку. Якщо у нього в “Дії” все це видно, є внесені всі коректні дані, то він може через застосунок “Резерв+”, навіть не встаючи з ліжка, оформити собі цю відстрочку, просто зробивши той чи інший процес у застосунку», — пояснив заступник начальника ТЦК.

У всіх інших випадках, коли автоматичне оформлення неможливе, але законні підстави є, громадянам радять звертатися до ЦНАПів.

Читайте також: ОТЦК про побиття чоловіка в Харкові: «Військові намагалися уникнути конфлікту»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки
«Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки
27.02.2026, 19:21
БпЛА атакували село в Харківському районі: серед постраждалих – діти
БпЛА атакували село в Харківському районі: серед постраждалих – діти
27.02.2026, 16:31
Перші хвилини після атаки РФ на Харків показали копи (відео)
Перші хвилини після атаки РФ на Харків показали копи (відео)
27.02.2026, 17:42
Новини Харкова – головне 27 лютого: удари “молний”, загиблі в області
Новини Харкова – головне 27 лютого: удари “молний”, загиблі в області
27.02.2026, 17:21
Використовували хімзброю під час штурму Вовчанська: підозри окупантам
Використовували хімзброю під час штурму Вовчанська: підозри окупантам
27.02.2026, 17:00
Три атаки військ РФ з початку доби на Харківщині: де точилися бої
Три атаки військ РФ з початку доби на Харківщині: де точилися бої
27.02.2026, 17:16

Новини за темою:

27.02.2026
Рада оборони Харківщини збиралась через ситуацію з паводками
27.02.2026
На що хворіють харків’яни? Названі інфекції, що переважали в регіоні в січні
27.02.2026
Перші хвилини після атаки РФ на Харків показали копи (відео)
27.02.2026
Новини Харкова – головне 27 лютого: удари “молний”, загиблі в області
27.02.2026
Три атаки військ РФ з початку доби на Харківщині: де точилися бої


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 19:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як із листопада 2025 року працює процедура оформлення відстрочок, роз’яснив на брифінгу заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП Олексій Шапка.".