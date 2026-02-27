«Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки
Як із листопада 2025 року працює процедура оформлення відстрочок, роз’яснив на брифінгу заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП Олексій Шапка.
«Якщо є у громадянина законні підстави для оформлення відстрочки, йому не треба ніде ховатися, або рахувати, що вона сама якось оформиться», — говорить Шапка.
За його словами, з листопада 2025 року ключовою ланкою для оформлення відстрочок стали Центри надання адміністративних послуг. Туди необхідно прийти з пакетом документів, зазначеним у постанові Кабміну № 560. Після цього документи направляють до терцентрів, де їх розглядають комісії з надання відстрочок. До них входять представники органів місцевого самоврядування та ТЦК. Термін розгляду справ чітко регламентований.
«На засіданні комісія приймає рішення, оформлює протоколом це все діло, і на це все дається строк п’ять днів. Після цього строку громадянин вже отримує відповідь або в застосунку “Резерв+” він побачить, що у нього вже оформлена відстрочка, або на свою електронну пошту він отримує лист з тими чи іншими відмовами», — додав Шапка.
Для деяких категорій, зокрема багатодітних батьків та осіб з інвалідністю, за наявності коректних даних у реєстрах відстрочку можна оформити онлайн у додатку «Резерв+».
«Наприклад, є троє дітей неповнолітніх. Згідно з законом України, громадянин має право на відстрочку. Якщо у нього в “Дії” все це видно, є внесені всі коректні дані, то він може через застосунок “Резерв+”, навіть не встаючи з ліжка, оформити собі цю відстрочку, просто зробивши той чи інший процес у застосунку», — пояснив заступник начальника ТЦК.
У всіх інших випадках, коли автоматичне оформлення неможливе, але законні підстави є, громадянам радять звертатися до ЦНАПів.
Читайте також: ОТЦК про побиття чоловіка в Харкові: «Військові намагалися уникнути конфлікту»
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, отсрочка, Харьковский ОТЦК;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 19:21;