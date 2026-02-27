«Не треба ховатися»: в ОТЦК роз’яснили харків’янам, як оформлюють відстрочки

Як із листопада 2025 року працює процедура оформлення відстрочок, роз’яснив на брифінгу заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП Олексій Шапка.

«Якщо є у громадянина законні підстави для оформлення відстрочки, йому не треба ніде ховатися, або рахувати, що вона сама якось оформиться», — говорить Шапка.

За його словами, з листопада 2025 року ключовою ланкою для оформлення відстрочок стали Центри надання адміністративних послуг. Туди необхідно прийти з пакетом документів, зазначеним у постанові Кабміну № 560. Після цього документи направляють до терцентрів, де їх розглядають комісії з надання відстрочок. До них входять представники органів місцевого самоврядування та ТЦК. Термін розгляду справ чітко регламентований.

«На засіданні комісія приймає рішення, оформлює протоколом це все діло, і на це все дається строк п’ять днів. Після цього строку громадянин вже отримує відповідь або в застосунку “Резерв+” він побачить, що у нього вже оформлена відстрочка, або на свою електронну пошту він отримує лист з тими чи іншими відмовами», — додав Шапка.

Для деяких категорій, зокрема багатодітних батьків та осіб з інвалідністю, за наявності коректних даних у реєстрах відстрочку можна оформити онлайн у додатку «Резерв+».

«Наприклад, є троє дітей неповнолітніх. Згідно з законом України, громадянин має право на відстрочку. Якщо у нього в “Дії” все це видно, є внесені всі коректні дані, то він може через застосунок “Резерв+”, навіть не встаючи з ліжка, оформити собі цю відстрочку, просто зробивши той чи інший процес у застосунку», — пояснив заступник начальника ТЦК.

У всіх інших випадках, коли автоматичне оформлення неможливе, але законні підстави є, громадянам радять звертатися до ЦНАПів.