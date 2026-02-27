Live

«Не нужно прятаться»: в ОТЦК разъяснили харьковчанам, как оформляют отсрочки

Общество 19:21   27.02.2026
Елена Нагорная
«Не нужно прятаться»: в ОТЦК разъяснили харьковчанам, как оформляют отсрочки Фото: ХОВА

Как с ноября 2025 года работает процедура оформления отсрочек, разъяснил на брифинге заместитель начальника Харьковского областного ТЦК и СП Алексей Шапка.

«Если у гражданина есть законные основания для оформления отсрочки, ему не нужно никуда прятаться или считать, что она сама как-то оформится», — говорит Шапка.

По его словам, с ноября 2025 года ключевым звеном для оформления отсрочек стали Центры предоставления административных услуг. Туда необходимо прийти с пакетом документов, который указан в постановлении Кабмина № 560. После этого документы направляют в терцентры, где их рассматривают комиссии по предоставлению отсрочек. В них входят представители органов местного самоуправления и ТЦК. Срок рассмотрения дел четко регламентирован.

«На заседании комиссия принимает решение, оформляет протоколом все это дело, и на это все дается срок пять дней. По истечении этого срока гражданин получает ответ или в приложении «Резерв+» он увидит, что у него уже оформлена отсрочка, или на свою электронную почту он получает письмо с теми или иными отказами», — добавил Шапка.

Для некоторых категорий, в частности многодетных родителей и лиц с инвалидностью, при наличии корректных данных в реестрах отсрочку можно оформить онлайн в приложении «Резерв+».

«Например, есть трое несовершеннолетних детей. Согласно закону Украины, гражданин имеет право на отсрочку. Если у него в «Дії» все это видно, внесены все корректные данные, то он может через приложение «Резерв+», даже не вставая с постели, оформить себе эту отсрочку, просто выполнив тот или иной процесс в приложении», — пояснил замначальника ТЦК.

Во всех других случаях, когда автоматическое оформление невозможно, но законные основания есть, гражданам советуют обращаться в ЦПАУ.

Автор: Елена Нагорная
