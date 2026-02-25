ОТЦК про побиття чоловіка в Харкові: «Військові намагалися уникнути конфлікту»

Заяву про нібито побиття 54-річного харків’янина військовослужбовцями ТЦК, за фактом якої раніше вже розпочала кримінальне провадження поліція, прокоментували у Харківському ОТЦК та СП. Мовляв, чоловік поводився агресивно.

В ОТЦК наголосили, що їхнє керівництво розпочало службове розслідування, за результатами якого обіцяє вжити “відповідних організаційних та дисциплінарних заходів”.

Також встановлюють, чи є громадянин ветераном ЗСУ. Інцидент із вказаним чоловіком стався під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення, поінформували у відомстві.

“Цивільний громадянин, якого попросили надати військово-облікові документи, почав неадекватно поводитися, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення. Військовослужбовці намагалися спершу уникнути конфлікту, але за порушення вимог чинного законодавства громадянин був доставлений до РТЦК та СП. У приміщенні ТЦК агресивна поведінка чоловіка посилилась. Громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП. Під час цієї сутички військовослужбовець та громадянин отримали тілесні ушкодження. На місце події черговою службою було викликано швидку допомогу”, – надали свою версію подій в ОТЦК.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що ГУ Нацполіції в Харківській області відкрило кримінальне провадження за фактом побиття 54-річного харків’янина. За словами заявника, його батька зупинили на одній із вулиць міста військовослужбовці, після чого доправили до ТЦК та СП. Там, за словами сина, чоловіка побили. Медики зафіксували наявність тілесних ушкоджень, характер та ступінь тяжкості яких встановлюють. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

У версії подій сина, яку поширили в соцмережах, усе відбувалося 23 лютого, коли його батько вийшов на вулицю без телефону та документів. Чоловік – нібито інвалід 3-ї групи, ветеран, учасник бойових дій, знятий із військового обліку у зв’язку з непридатністю.

Увага! Відео 18+