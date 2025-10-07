Live
Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)

Суспільство 12:15   07.10.2025
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 7 жовтня, Салтівський районний суд Харкова виніс вирок у справі про побиття вчителя історії колишнім працівником ТЦК.

Як передає «Суспільне. Харків», Сергія Воловика визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки. Також суд ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.

Реакція експрацівника ТЦК виявилася агресивною. Коли журналіст «Суспільного» попросив у нього прокоментувати рішення, Воловик вибив телефон з рук кореспондента. Момент удару по телефону потрапив на відео.

Відео: “Суспільне. Харків”

Зазначається, що телефон внаслідок удару та падіння не зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, відео, на якому вчителя оточили кілька чоловіків у військовій формі, і один із них завдав цивільному кілька ударів у живіт, з’явилося у соцмережах 11 травня. У Харківському ОТЦК та СП заявили, що «конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». Дії свого військовослужбовця засудили та призначили службове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

В інтерв’ю «Факти ICTV» керівник Харківського ОТЦК та СП Олександр Конєв зазначив, цього військовослужбовця перевели до військової частини, що зараз виконує бойове завдання на одному з напрямків, попри те, що цей чоловік має інвалідність ІІІ групи.

Читайте також: Побиття вчителя в Харкові: ексспівробітник ТЦК не згоден із «хуліганством»

Автор: Вікторія Яковенко
Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)
Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)
