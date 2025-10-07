Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)
Сьогодні, 7 жовтня, Салтівський районний суд Харкова виніс вирок у справі про побиття вчителя історії колишнім працівником ТЦК.
Як передає «Суспільне. Харків», Сергія Воловика визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки. Також суд ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.
Реакція експрацівника ТЦК виявилася агресивною. Коли журналіст «Суспільного» попросив у нього прокоментувати рішення, Воловик вибив телефон з рук кореспондента. Момент удару по телефону потрапив на відео.
Відео: “Суспільне. Харків”
Зазначається, що телефон внаслідок удару та падіння не зазнав пошкоджень.
Нагадаємо, відео, на якому вчителя оточили кілька чоловіків у військовій формі, і один із них завдав цивільному кілька ударів у живіт, з’явилося у соцмережах 11 травня. У Харківському ОТЦК та СП заявили, що «конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». Дії свого військовослужбовця засудили та призначили службове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
В інтерв’ю «Факти ICTV» керівник Харківського ОТЦК та СП Олександр Конєв зазначив, цього військовослужбовця перевели до військової частини, що зараз виконує бойове завдання на одному з напрямків, попри те, що цей чоловік має інвалідність ІІІ групи.
Читайте також: Побиття вчителя в Харкові: ексспівробітник ТЦК не згоден із «хуліганством»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: избиение, новини Харкова, тцк, учитель;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 7 жовтня, Салтівський районний суд Харкова виніс вирок у справі про побиття вчителя історії колишнім працівником ТЦК.".