Побиття підлітка біля ТЦ «Нікольський» у Харкові — поліція відкрила справу

У зв’язку з побиттям підлітка біля ТЦ «Нікольський» у Харкові, яке зняли на відео, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 ККУ).

16 березня у телеграм-каналах поширили відео, на яких підлітка б’ють молоді люди та приставляють йому до горла ніж. У повідомленнях стверджувалося, що хлопець нібито схвально висловився щодо РФ. Після побиття підлітка поставили на коліна та змусили співати гімн України.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що встановили особу потерпілого. Це 15-річний місцевий мешканець. За словами хлопця, напередодні він зустрівся з компанією раніше незнайомих людей, які згодом спровокували конфлікт і застосували до нього фізичну силу.

Уже встановили особи двох хлопців 16 і 17 років, причетних до побиття. Правоохоронці з’ясовують, хто ще брав участь у конфлікті.