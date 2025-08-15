Чоловіку, що побив друга і забрав його автівку у Харкові, дали 8,5 за ґратами
Побиття друга сталося ввечері 12 липня 2024 року на Північній Салтівці, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
На зустрічі компанії друзів у квартирі по вул. Наталії Ужвій у Харкові обвинувачений вирішив позалицятися до співмешканки одного з товаришів. Жінка зробила йому зауваження, це викликало сварку. Під час сутички обвинувачений умисно кілька разів вдарив кулаками по обличчю свого товариша. Потерпілий впав на підлогу, а горе-ловелас продовжив бити його ногами по грудній клітці.
Після побиття зловмисник забрав ключі від автомобіля Daewoo Lanos, що належить потерпілому, сів за кермо та поїхав з місця злочину. Під час руху автівка злетіла у кювет.
На вирок чоловік очікував під вартою. На суді він вину не визнав. Суд визнав винним 35-річного чоловіка у незаконному заволодінні автівки, поєднаному з насильством. Вирок ухвалив Київський райсуд Харкова і призначив покарання у виді 8 років 6 місяців за ґратами.
