Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє

Події 19:24   16.03.2026
Правоохоронці Харкова перевіряють інформацію про можливі протиправні дії щодо підлітка, повідомляє Нацполіція.

16 березня у соцмережах з’явилися відео, на якому зафільмували побиття парубка групою молодиків. Згідно опису відео, хлопець нібито прославляв РФ, заявивши, «Росія – топ». Після побиття парубка поставили на коліна і примусили співати гімн України.

 

«16 березня під час моніторингу соціальних мереж була виявлена публікація, де група молодиків застосовує фізичну силу до неповнолітнього.  Зазначену інформацію зареєстровано у встановленому законом порядку. Наразі проводиться перевірка та вживаються заходи щодо встановлення учасників події», – прокоментували інцидент у Нацполіції.

Читайте також: Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов

Інтервали руху поїздів скоротять ввечері від 17 березня у метро Харкова
Інтервали руху поїздів скоротять ввечері від 17 березня у метро Харкова
16.03.2026, 18:34
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
16.03.2026, 13:33
Шість загиблих і понад 50 постраждалих – як минув тиждень на Харківщині
Шість загиблих і понад 50 постраждалих – як минув тиждень на Харківщині
16.03.2026, 17:58
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, постраждали охоронці (фото)
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, постраждали охоронці (фото)
16.03.2026, 16:40
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
16.03.2026, 16:10

Новини за темою:

02.03.2026
Побив курсанта та втік – ДБР повідомило про підозру командиру з ХНУПС
25.02.2026
ОТЦК про побиття чоловіка в Харкові: «Військові намагалися уникнути конфлікту»
07.10.2025
Побиття вчителя у Харкові: реакція експрацівника ТЦК на вирок (відео)
15.08.2025
Чоловіку, що побив друга і забрав його автівку у Харкові, дали 8,5 за ґратами
01.08.2025
Замкнув і відрізав волосся: в Харкові судитимуть нав’язливого шанувальника


