Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє

Правоохоронці Харкова перевіряють інформацію про можливі протиправні дії щодо підлітка, повідомляє Нацполіція.

16 березня у соцмережах з’явилися відео, на якому зафільмували побиття парубка групою молодиків. Згідно опису відео, хлопець нібито прославляв РФ, заявивши, «Росія – топ». Після побиття парубка поставили на коліна і примусили співати гімн України.

«16 березня під час моніторингу соціальних мереж була виявлена публікація, де група молодиків застосовує фізичну силу до неповнолітнього. Зазначену інформацію зареєстровано у встановленому законом порядку. Наразі проводиться перевірка та вживаються заходи щодо встановлення учасників події», – прокоментували інцидент у Нацполіції.