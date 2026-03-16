Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Правоохоронці Харкова перевіряють інформацію про можливі протиправні дії щодо підлітка, повідомляє Нацполіція.
16 березня у соцмережах з’явилися відео, на якому зафільмували побиття парубка групою молодиків. Згідно опису відео, хлопець нібито прославляв РФ, заявивши, «Росія – топ». Після побиття парубка поставили на коліна і примусили співати гімн України.
«16 березня під час моніторингу соціальних мереж була виявлена публікація, де група молодиків застосовує фізичну силу до неповнолітнього. Зазначену інформацію зареєстровано у встановленому законом порядку. Наразі проводиться перевірка та вживаються заходи щодо встановлення учасників події», – прокоментували інцидент у Нацполіції.
Читайте також: Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 19:24;