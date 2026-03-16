Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов

Оригінально 13:33   16.03.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, на що будуть орієнтуватися при ухваленні рішення про завершення опалювального сезону у місті.

“Що стосується того, коли припиняти теплопостачання. Поки що занадто рано за це казати, бо погода диктує те, що потрібно продовжувати. Ми будемо приймати дуже виважене рішення. Коли це буде, ми заздалегідь оголосимо. Це не буде таке, зараз на зараз», – сказав міський голова, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він підкреслив, що орієнтуватися будуть саме на погодні умови. При цьому додав: якщо з’явиться відповідна постанова Кабміна, обов’язково виконають всі рішення, що ухвалить уряд.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що цей опалювальний сезон місто проходить набагато складніше. «Я напередодні цього опалювального сезону казав, що він буде занадто складний, найскладніший, який ми переживали. І, на жаль, я правий був. Ми бачимо, що кожної неділі, кожного дня ми маємо масовану атаку чи то балістика, чи то БпЛА і «шахеди», які влучають. І ми вже бачимо, що це об’єкти критичної інфраструктури міста», – говорив Терехов.

Читайте також: Інтервали у метро збільшили: чи стосується це наземного транспорту – Терехов

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
16.03.2026, 13:33
Інтервали у метро збільшили: чи стосується це наземного транспорту – Терехов
Інтервали у метро збільшили: чи стосується це наземного транспорту – Терехов
16.03.2026, 12:37
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)
16.03.2026, 13:08
Ранкові удари БпЛА по Харкову: з’явилися фото з місць “прильотів”
Ранкові удари БпЛА по Харкову: з’явилися фото з місць “прильотів”
16.03.2026, 12:04
У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині
У Deep State повідомили про просування ЗС РФ на Харківщині
16.03.2026, 11:50
Новини Харкова — головне 16 березня: росіяни атакували місто БпЛА
Новини Харкова — головне 16 березня: росіяни атакували місто БпЛА
16.03.2026, 12:34

Новини за темою:

16.03.2026
Ранкові удари по Харкову: РФ цілила по енергооб’єктах, були знеструмлення
16.03.2026
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)
16.03.2026
Інтервали у метро збільшили: чи стосується це наземного транспорту – Терехов
13.03.2026
Врятував дітей на водоймі в Харкові: чоловіка нагородив Терехов, що каже герой
12.03.2026
Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)


