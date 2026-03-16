Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, на що будуть орієнтуватися при ухваленні рішення про завершення опалювального сезону у місті.

“Що стосується того, коли припиняти теплопостачання. Поки що занадто рано за це казати, бо погода диктує те, що потрібно продовжувати. Ми будемо приймати дуже виважене рішення. Коли це буде, ми заздалегідь оголосимо. Це не буде таке, зараз на зараз», – сказав міський голова, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він підкреслив, що орієнтуватися будуть саме на погодні умови. При цьому додав: якщо з’явиться відповідна постанова Кабміна, обов’язково виконають всі рішення, що ухвалить уряд.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що цей опалювальний сезон місто проходить набагато складніше. «Я напередодні цього опалювального сезону казав, що він буде занадто складний, найскладніший, який ми переживали. І, на жаль, я правий був. Ми бачимо, що кожної неділі, кожного дня ми маємо масовану атаку чи то балістика, чи то БпЛА і «шахеди», які влучають. І ми вже бачимо, що це об’єкти критичної інфраструктури міста», – говорив Терехов.