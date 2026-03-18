Избиение подростка возле ТЦ «Никольский» в Харькове — полиция завела дело

Происшествия 17:25   18.03.2026
Елена Нагорная
В связи с избиением подростка возле ТЦ «Никольский» в Харькове, которое сняли на видео, правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296 УКУ).

16 марта в Telegram-каналах распространили видео, на которых подростка избивают молодые люди и приставляют ему к горлу нож. В сообщениях утверждалось, что парень якобы положительно высказался о РФ. После избиения подростка поставили на колени и заставили петь гимн Украины.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что установили личность потерпевшего. Это 15-летний местный житель. По словам парня, накануне он встретился с компанией ранее незнакомых ему людей, которые впоследствии спровоцировали конфликт и применили к нему физическую силу.

Уже установлены личности двоих парней 16 и 17 лет, причастных к избиению. Правоохранители выясняют, кто еще принимал участие в конфликте.

