П’ятеро постраждалих, один загиблий – наслідки ударів РФ

Протягом минулої доби ЗС РФ атакували Харків, а також 17 населених пунктів області. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” є загиблий, також постраждали п’ятеро людей.

“У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

шість КАБів;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

десять fpv-дронів;

32 БпЛА (тип встановлюється).

Руйнування через “прильоти” зафіксували у Харкові, а також Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.