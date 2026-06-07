П’ятеро постраждалих, один загиблий – наслідки ударів РФ
Протягом минулої доби ЗС РФ атакували Харків, а також 17 населених пунктів області. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” є загиблий, також постраждали п’ятеро людей.
“У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- шість КАБів;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- десять fpv-дронів;
- 32 БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування через “прильоти” зафіксували у Харкові, а також Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.
Читайте також: П’ятьох людей рятували з вогню у Харкові – деталі від ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «П’ятеро постраждалих, один загиблий – наслідки ударів РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 08:49;