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П’ятеро постраждалих, один загиблий – наслідки ударів РФ

Події 08:49   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро постраждалих, один загиблий – наслідки ударів РФ

Протягом минулої доби ЗС РФ атакували Харків, а також 17 населених пунктів області. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок “прильотів” є загиблий, також постраждали п’ятеро людей. 

“У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • шість КАБів;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • десять fpv-дронів;
  • 32 БпЛА (тип встановлюється).

Руйнування через “прильоти” зафіксували у Харкові, а також Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 08:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ЗС РФ атакували Харків, а також 17 населених пунктів області.".