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Пятеро пострадавших, один погибший – последствия ударов РФ

Происшествия 08:49   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро пострадавших, один погибший – последствия ударов РФ

В течение минувших суток ВС РФ атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» есть погибший, также пострадали пятеро людей. 

«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 51-летний мужчина; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 64-летний мужчина и 61-летняя женщина; в с. Подобовка Шевченковской громады пострадал 46-летний мужчина; в с. Бударки Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина; возле с. Молодово Старосалтовской громады пострадала 45-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • шесть КАБов;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • десять fpv-дронов;
  • 32 БпЛА (тип устанавливается).

Разрушения из-за «прилетов» зафиксировали в Харькове, а также Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 08:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток ВС РФ атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области.".