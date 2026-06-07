Пятеро пострадавших, один погибший – последствия ударов РФ
В течение минувших суток ВС РФ атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» есть погибший, также пострадали пятеро людей.
«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 51-летний мужчина; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 64-летний мужчина и 61-летняя женщина; в с. Подобовка Шевченковской громады пострадал 46-летний мужчина; в с. Бударки Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина; возле с. Молодово Старосалтовской громады пострадала 45-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- шесть КАБов;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- десять fpv-дронов;
- 32 БпЛА (тип устанавливается).
Разрушения из-за «прилетов» зафиксировали в Харькове, а также Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 08:49;