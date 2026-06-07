Пятеро пострадавших, один погибший – последствия ударов РФ

В течение минувших суток ВС РФ атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» есть погибший, также пострадали пятеро людей.

«В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 51-летний мужчина; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 64-летний мужчина и 61-летняя женщина; в с. Подобовка Шевченковской громады пострадал 46-летний мужчина; в с. Бударки Волчанской громады получил ранения 57-летний мужчина; возле с. Молодово Старосалтовской громады пострадала 45-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

шесть КАБов;

пять БпЛА типа «Молния»;

десять fpv-дронов;

32 БпЛА (тип устанавливается).

Разрушения из-за «прилетов» зафиксировали в Харькове, а также Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.