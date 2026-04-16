Сьогодні 16 квітня 2026: яке свято та день в історії

16 квітня 2000 року відбувся Всеукраїнський референдум, результати якого так і не втілили в життя. У 2022-му Борівську громаду повністю окупували росіяни. У 1964-му у Великій Британії вийшов перший альбом гурту “The Rolling Stones”. У 1945-му радянський підводний човен затопив німецьке судно “Гойя”, загинуло близько 7000 людей, і в цей само день почалася Берлінська наступальна операція. У 1871-му в Німеччині ухвалили Імперську конституцію Бісмарка. У 1705-му Ньютон став лицарем.

Свята та пам’ятні дати 16 квітня

16 квітня – Всесвітній день боротьби з дитячим рабством і День обізнаності про стрес.

Також сьогодні: Всесвітній день голосу, День піжами на роботі, Всесвітній день крапки з комою, День «Навчи свою доньку волонтерства», День «Врятуйте слона», Міжнародний день торта-піци, День Чарлі Чапліна.

16 квітня в історії

16 квітня 1705 року королева Великої Британії (на той момент ще Англії, Шотландії та Ірландії) Анна посвятила в лицарі Ісака Ньютона. Докладніше.

16 квітня 1871 року прийняли Імперську конституцію Бісмарка. Докладніше.

16 квітня 1945 року сталася найбільша за кількістю жертв морська катастрофа в історії. Радянський підводний човен Л-3 торпедував німецьке вантажне судно “Гойя”. Докладніше.

16 квітня 1945 року під час Другої світової війни розпочалася Берлінська операція радянської армії (в історіографії СРСР її називали Берлінська стратегічна наступальна операція, у західних країнах – Битва за Берлін). Докладніше.

16 квітня 1947 року стратили першого коменданта концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим), а надалі інспектора німецьких концтаборів Рудольфа Гьосса. Докладніше.

16 квітня 1964 року у Великій Британії вийшов перший альбом гурту “The Rolling Stones”. Альбом оригінальністю назви не відзначався – його назвали також “The Rolling Stones”. Докладніше.

16 квітня 1979 року народилася харків’янка Яна Червона – загибла волонтерка та кулеметниця 46-го окремого батальйону спеціального призначення “Донбас-Україна” 54 омбр. Яна Червона загинула 2 квітня 2019 року в зоні ООС через обстріл українських позицій росіянами. У Яни залишився чоловік та двоє дітей – син та дочка.

16 квітня 2000 року відбувся Всеукраїнський референдум, результати якого так і не втілили в життя, а згодом і перестали згадувати. Він став першим після Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, де громадяни підтримали незалежність країни. Нове волевиявлення 2000-го проводили за тим самим законом – “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”. Його ухвалили ще за часів радянської України – 3 липня 1991 року.

Дати народу скористатися інструментом прямої демократії вирішив президент Леонід Кучма.

Спочатку на голосування мали намір винести шість питань, але два з них Конституційний Суд визнав неконституційними. Тож відповідати громадянам довелося на чотири. Багато в чому вони були сформульовані так, щоби розв’язати політичні труднощі самого Кучми та дати йому більше владних повноважень. Перше питання стосувалося доповнення статті 90 Конституції України, що визначає за яких обставин президент може розпустити Верховну Раду. Зокрема, пропонували дозволити президентові припиняти повноваження ВР, якщо в ній протягом місяця не сформована чинна парламентська більшість або не затверджений протягом трьох місяців проєкт бюджету України. Друге питання стосувалося обмеження депутатської недоторканності. Третє – скорочення загальної кількості народних депутатів із 450 до 300. Четверте – утворення в Україні двопалатного парламенту, де одна з палат “представляла б інтереси регіонів України”.

Усі чотири ініціативи, винесені на голосування, громадяни України підтримали. Однак у законодавство їх так і не втілили. Конституційний Суд визнав питання референдуму конституційними та наголошував на обов’язковості його результатів. Однак це все одно вимагало голосування Верховної Ради (щобільше – конституційної більшості, адже йшлося про внесення змін до Конституції). Жодного іншого механізму перетворення результатів голосування на законодавство не передбачили. Депутати ці зміни так і не ухвалили.

16 квітня 2022 року Борівська селищна рада повідомила про те, що територія Борівської громади повністю окупована ворогом.

Церковне свято 16 квітня

16 квітня – Світлий четвер. Сьогодні вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Докладніше.

Народні прикмети

Туман вранці віщує хороший урожай ярих культур.

Птахи вчать пташенят літати – до покращення погоди.

Якщо дерева вже стоять у цвіті, то настав час сіяти горох на городі.

Що не можна робити 16 квітня

Не можна сумувати та плакати у цей день.

Краще не приймати небажаних гостей – вони принесуть біду до хати.