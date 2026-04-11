Сьогодні 11 квітня 2026: яке свято та день в історії

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. У цей день у 1945 році війська США звільнили концтабір Бухенвальд, лідер югославських партизанів Тіто підписав договір про дружбу з СРСР. А радянські “освободители” заарештували митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. У 1713-му підписали договори, які завершили війну за іспанську спадщину. У 1909-му заснували Тель-Авів. У 1979-му в автокатастрофі загинув актор Леонід Биков.

Свята та пам’ятні дати 11 квітня

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнів нацистських концтаборів.

В Україні – День Сон-трави, рідкісної первоцвітної рослини, що внесена до Червоної книги України.

Також сьогодні: Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, День підводного човна.

11 квітня в історії

11 квітня 1597 року у Варшаві стратили козацького отамана Северина Наливайка. Докладніше.

11 квітня 1713 року підписали першу серію договорів у рамках Утрехтського миру. Він завершив війну за іспанську спадщину, що охопила всі ключові країни Європи тих часів. Докладніше.

11 квітня 1909 року заснували друге за значущістю місто Ізраїлю – Тель-Авів. Докладніше.

11 квітня 1945 року лідер югославських партизанів Йосип Броз Тіто в Москві підписав угоду, яка називалася “Договір про дружбу, взаємну допомогу та повоєнну співпрацю між СРСР і Югославією”. Як показали подальші події, бачення Сталіна та Тіто щодо меж “дружби та взаємної допомоги” були різними.

Тіто був водночас лідером комуністичного руху у своїй країні та лідером партизанського опору нацистській окупації. Вторгнення німецької армії до Югославії відбулося 6 квітня 1941 року. Регулярну армію королівства розгромили за лічені дні, країну окупували та розділили на частини. Проте, повністю підкорити місцеве населення нацистам так і не вдалося. Партизанський визвольний рух тут був одним із найпотужніших у Європі. Кількість його учасників постійно зростала та сягала близько 400 тисяч до кінця 1944 року. При цьому боротьба проходила не лише між повстанцями та загарбниками, але і з національними збройними формуваннями тих самих хорватів та сербів, які співпрацювали з нацистами.

При цьому у світі (і в тому числі в СРСР) офіційно визнавали єдиним законним представництвом Югославії королівський уряд, який перебував у еміграції – в Лондоні. Уже в 1942 році Тіто почав формувати органи влади на тих територіях, які контролювали учасники спротиву. Спочатку це було Антифашистське віче, слідом воно трансформувалося в Національний комітет визволення Югославії. Згодом королівському уряду в еміграції заради допомоги у визволенні країни довелося визнати силу, яку очолював Тіто. Після цього країни-союзниці почали надавати допомогу югославським партизанам. У 1944-му кордонів Югославії дісталася радянська Червона армія. У вересні-жовтні 1944-го радянські війська вже діяли на території країни разом із місцевою народно-визвольною армією. Разом звільнили столицю країни Белград 20 жовтня 1944-го. Реальна влада в країні була в руках комуністів на чолі з Тіто. Але на папері майже рік зберігалася монархія. Згодом у результаті важких переговорів із лідерами США та Великобританії Тіто домігся, щоб вони відмовилися від ідеї повернути в країну короля. Визволення територій Югославії тривало до травня 1945 року. 29 листопада 1945-го монархію остаточно скасували та Югославію проголосили федеративною народною республікою.

“Завдання Тіто тепер полягало в тому, щоб залишатися незалежним як від СРСР, так і від Заходу. З цією метою він створив “другу Югославію” – соціалістичну федерацію, яка стала відомою своєю позицією неприєднання. Згідно з угодою, підписаною 11 квітня 1945 року, Тіто домігся умови, що Радянський Союз залишить Югославію після виконання свого “оперативного завдання”. Забезпечення дотримання цього пункту виявилося проблематичним, оскільки Сталін намагався зберегти свою присутність у повоєнній Югославії, намагаючись підпорядкувати Югославську комуністичну партію та створити ще одну маріонеткову державу. Він зазнав невдачі; Тіто налаштував Захід проти Сходу за макіавеллівською схемою, щоб зберегти “власну сталінську владу” над своєю країною. Хоча він дозволив культурну та наукову свободу, нечувану в країнах радянського блоку, він також був винний у чистках центристських і демократичних сил, які боролися за реформи в Югославії, та централізації всієї влади в руках однієї партії”, – пише проєкт History.

11 квітня 1945 року радянські “освободители” заарештували митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, а також низку єпископів і владик. Докладніше.

11 квітня 1945 року відбулося повстання в’язнів у концтаборі Бухенвальд та його звільнення військами США. Саме цю дату обрали Міжнародним днем ​​визволення в’язнів нацистських таборів. Докладніше.

11 квітня 1979 року в автомобільній катастрофі загинув український радянський актор та кінорежисер Леонід Биков. Докладніше.

11 квітня 2022 року армія РФ скинула на Харків міни уповільненої дії. Докладніше.

Церковне свято 11 квітня

11 квітня – Велика субота. Вшановують пам’ять священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо хмари рухаються швидко, буде спекотна погода.

Якщо день ясний, то погода найближчим часом буде гарною.

Якщо береза дає багато соку, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 11 квітня

Не можна прибирати, прати, прасувати.

Не можна працювати в саду і на городі.

Не можна ловити рибу.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна веселитися, влаштовувати весілля, дні народження.

Не можна лаятися.