Сьогодні 11 квітня: яке свято та день в історії

11 квітня 1597 року стратили ватажка козацького повстання Северина Наливайка. У 1909-му заснували Тель-Авів. У 1945-му війська США звільнили концтабір Бухенвальд. У 1945-му заарештували митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. У 1979-му в автокатастрофі загинув актор Леонід Биков. У 2022-му цього дня армія РФ закидала Харків мінами сповільненої дії.

Свята та пам’ятні дати 11 квітня

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнів нацистських концтаборів та Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона.

Також відзначають: Міжнародний день анімешника, День підводного човна

11 квітня в історії

11 квітня 1597 року у Варшаві стратили козацького отамана Северина Наливайка. Детальніше.

11 квітня 1909 року заснували друге за значущістю місто Ізраїлю – Тель-Авів. Детальніше.

11 квітня 1945 року радянські “освободители” заарештували митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, а також низку єпископів і владик. Детальніше.

11 квітня 1945 року відбулося повстання в’язнів у концтаборі Бухенвальд та його звільнення військами США. Саме цю дату обрали Міжнародним днем ​​визволення в’язнів нацистських таборів.

Причину такого вибору дати пояснив в інтерв’ю DW професор Йенського університету Йорг Ганценмюллер.

“280 тисяч ув’язнених Бухенвальда – це представники 15 різних народів. Вийшло, що після війни колишні в’язні опинилися в різних частинах світу. Міжнародний чинник – очевидний. Крім того, Бухенвальд був одним із перших концентраційних таборів, тим більше – настільки великих, який американці взяли під свій контроль наприкінці війни. Те, що вони там побачили, знімали на камеру, а ці кадри побачив увесь світ, що забезпечило Бухенвальду світову відомість”, – зазначив історик.

На відміну від того ж Аушвіца (Освенцима), Бухенвальд не був табором смерті. У ньому не було газових камер чи інших пристроїв для масових вбивств. Попри це, понад 55 тисяч ув’язнених з 280 тисяч, що пройшли через нього, загинули – від тортур, медичних експериментів, голоду, хвороб та нелюдських умов перебування. З цим концтабором пов’язана й одна з моторошних історій нацистських злочинців – історія так званої “Бухенвальдської відьми” – дружини командувача табором Карла Отто Коха Ільзи Кох.

Їй приписували виготовлення сувенірів (зокрема абажурів) із людської шкіри. Однак на повоєнному судовому процесі ці факти не довели (сама ж “Бухенвальдська відьма” згодом покінчила життя самогубством у жіночій в’язниці).

Окрім євреїв, у Бухенвальді утримували політичних в’язнів, ромів, гомосексуалістів та військовополонених (зокрема українців). На початку квітня 1945 року, готуючись до відступу, нацисти вивезли кілька тисяч євреїв з табору. Була намічена й масова евакуація ув’язнених – 5 квітня. Однак здійснити її не вдалося (у тому числі через організований опір в’язнів, які відмовлялися виходити на шикування та переховували старших бараків). Паралельно з наближенням військ союзників у концтаборі готували повстання. Організатори намагалися вийти на зв’язок з американськими чи радянськими військами за допомогою саморобного радіопередавача. Їм це вдалося опівночі 8 квітня: їхню радіограму про плани СС евакуювати та знищити ув’язнених отримали американці. За кілька хвилин від них надійшла відповідь: “Тримайтеся. Поспішаємо до вас на допомогу. Командування Третьої армії”.

В очікуванні зовнішньої допомоги ув’язнені самі розпочали повстання – 11 квітня вони захопили комендатуру табору та зайняли кругову оборону. Допомога у вигляді підрозділів Третьої армії США прийшла вчасно – вже о 15:15 11 квітня американські військові увійшли до концтабору. На той момент там перебувало близько 20 тисяч ув’язнених. Умови їхнього утримання та стан людей були жахливими. Військові знімали побачене, й ці кадри надалі стали доказами на Нюрнберзькому процесі. Також американці за кілька днів (16 квітня) привели до табору мешканців найближчого німецького міста Веймар, щоб ті побачили жахи, які відбувалися просто поруч із ними.

“Коли Бухенвальд був тільки-но створений у 1937 році, жителі Веймара протестували. Але не проти табору як такого, а проти первісної його назви: Еттерсберг. Ця назва надто сильно асоціювалась у свідомості жителів Веймара з ім’ям Гете. Тому в результаті табір отримав ту назву, під якою його зараз знає весь світ. Ув’язнених часто відправляли на виконання різних робіт у місто – Веймар. Попри це, після війни місцеві жителі стверджували, що нічого не знали про існування табору. Американці буквально змушували їх відвідувати табір та дивитися фільми, які вони знімали про Бухенвальд, – щоб прийшло усвідомлення причетності та щоб люди усвідомили свою відповідальність за злочини, які скоєні у нацистській Німеччині”, – розповів Йорг Ганценмюллер.

Під час радянської окупації Німеччини (у тому ж 1945-му) Бухенвальд не втратив своїх функцій – його перетворили на спеціальний табір НКВС. Через нього пройшли 28 тисяч в’язнів, із яких сім тисяч загинули. У цьому статусі табір існував до 1950 року. Зараз Бухенвальд – один із найбільш відвідуваних меморіальних комплексів у Німеччині.

11 квітня 1979 року в автомобільній катастрофі загинув український радянський актор та кінорежисер Леонід Биков. Детальніше.

11 квітня 2022 року армія РФ скинула на Харків міни уповільненої дії. Детальніше.

Церковне свято 11 квітня

11 квітня вшановують пам’ять священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Антипа був учнем апостола Йоана Богослова. Призначений єпископом Пергамської Церкви за часів царювання імператора Нерона. Нерон провадив жорсткі гоніння на християн. Усіх, хто відмовлявся принести жертви ідолам, або страчували, або виганяли. Йоана Богослова ув’язнили на острові в Егейському морі. Проте віра Антипи була настільки непохитною, що в таких умовах жителі Пергаму, де він був єпископом, усе одно стали ухилятися від жертвоприношень ідолам. Жерці міста кинули Антипу в розпечену жертовницю храму Артеміди. Але й у печі він молився Богу. Він помер спокійно – ніби заснув.

Народні прикмети

Якщо хмари рухаються швидко, буде спекотна погода.

Якщо день ясний, то погода найближчим часом буде гарною.

Якщо береза дає багато соку, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 11 квітня

Не можна рубати дерева.

Не можна збирати березовий хмиз і ламати гілки берези.