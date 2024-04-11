Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории

11 апреля 1597 года казнили предводителя казацкого восстания Северина Наливайко. В 1909-м основали Тель-Авив. В 1945-м войска США освободили концлагерь Бухенвальд. В 1945-м арестовали митрополита Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого. В 1979-м в автокатастрофе погиб актер Леонид Быков. В 2022-м в этот день армия РФ забросала Харьков минами замедленного действия.

Праздники и памятные даты 11 апреля

11 апреля — Международный день освобождения узников нацистских концлагерей и Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

Также отмечают: Международный день анимешника, День подводной лодки

11 апреля в истории

11 апреля 1597 года в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко. Подробнее.

11 апреля 1909 года основали второй по значимости город Израиля – Тель-Авив. Подробнее.

11 апреля 1945 года советские «освободители» арестовали митрополита Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого, а также ряд епископов и владык. Подробнее.

11 апреля 1945 года произошло восстание узников в концлагере Бухенвальд и его освобождение войсками США. Именно эту дату избрали Международным днем освобождения узников нацистских лагерей.

Причину такого выбора памятной даты объяснил в интервью DW профессор Йенского университета Йорг Ганценмюллер.

«280 тысяч заключенных Бухенвальда — это представители 15 разных народов. Получилось, что после войны бывшие узники оказались в самых разных частях света. Международный фактор — налицо. Кроме того, Бухенвальд был одним из первых концентрационных лагерей, тем более — столь крупных, который американцы взяли под свой контроль в конце войны. То, что они там увидели, они снимали на камеру, а эти кадры увидел весь мир, что обеспечило Бухенвальду мировую известность», — отметил историк.

В отличие от того же Аушвица (Освенцима), Бухенвальд не был лагерем смерти. В нем не было газовых камер или других приспособлений для массовых убийств. Несмотря на это, более 55 тысяч заключенных из прошедших через него 280 тысяч погибли – от пыток, медицинских экспериментов, голода, болезней и бесчеловечных условий пребывания. С этим концлагерем связана и одна из жутких историй нацистских преступников – история так называемой «Бухенвальдской ведьмы» — жены командующего лагерем Карла Отто Коха Ильзы Кох.

Ей приписывали изготовление сувениров (в том числе абажуров) из человеческой кожи. Однако на послевоенном судебном процессе эти факты не доказали (сама же «Бухенвальдская ведьма» впоследствии покончила жизнь самоубийством в женской тюрьме).

Кроме евреев, в Бухенвальде содержали политических заключенных, ромов, гомосексуалистов и военнопленных (в том числе украинцев). В начале апреля 1945 года, готовясь к отступлению, нацисты вывезли из лагеря несколько тысяч евреев. Была намечена и массовая эвакуация заключенных – 5 апреля. Однако осуществить ее не удалось (в том числе из-за организованного сопротивления узников, которые отказывались выходить на построение и прятали старших по баракам). Параллельно с приближением войск союзников в самом концлагере готовилось восстание. Организаторы пытались выйти на связь с американскими или советскими войсками с помощью самодельного радиопередатчика. Им это удалось в полночь 8 апреля: их радиограмму о планах СС эвакуировать и уничтожить заключенных получили американцы. Через несколько минут от них пришел ответ: «Держитесь. Торопимся к вам на помощь. Командование Третьей армии».

В ожидании внешней помощи заключенные сами начали восстание – 11 апреля они захватили комендатуру лагеря и заняли круговую оборону. Помощь в виде подразделений Третьей армии США пришла вовремя – уже в 15:15 11 апреля американские военные вошли в концлагерь. В тот момент там находилось около 20 тысяч заключенных. Условия их содержания и состояние людей были ужасающими. Военные снимали увиденное, и эти кадры в дальнейшем стали доказательствами на Нюрнбергском процессе. Также американцы через несколько дней (16 апреля) привели в лагерь жителей ближайшего немецкого города Веймар, чтобы те увидели ужасы, которые происходили прямо рядом с ними.

«Когда Бухенвальд был только-только создан в 1937 году, жители Веймара протестовали. Но не против лагеря как такового, а против первоначального его названия: Эттерсберг. Это название слишком сильно ассоциировалось в сознании жителей Веймара с именем Гете. Поэтому в итоге лагерь получил то название, под которым его сейчас знает весь мир. Заключенных часто отправляли на выполнение самых разных работ в город — Веймар. Несмотря на это, после войны местные жители утверждали, что ничего не знали о существовании лагеря. Американцы буквально заставляли их посещать лагерь и смотреть фильмы, которые они снимали о Бухенвальде, — чтобы пришло осознание сопричастности и чтобы люди осознали свою ответственность за преступления, которые совершались в нацистской Германии», — рассказал Йорг Ганценмюллер.

Во времена советской оккупации Германии (в том же 1945-м) Бухенвальд не потерял свои функции – его превратили в специальный лагерь НКВД. Через него прошли 28 тысяч узников, из которых семь тысяч погибли. В этом статусе лагерь существовал до 1950 года. Сейчас Бухенвальд – один из самых посещаемых мемориальных комплексов в Германии.

11 апреля 1979 года в автомобильной катастрофе погиб украинский советский актер и кинорежиссер Леонид Быков. Подробнее.

11 апреля 2022 года армия РФ сбросила на Харьков мины замедленного действия. Подробнее.

Церковный праздник 11 апреля

11 апреля чтят память священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского. Антипа был учеником апостола Иоанна Богослова. Назначен епископом Пергамской Церкви во времена царствования императора Нерона. Нерон проводил жесткие гонения против христиан. Всех, кто отказывался принести жертвы идолам, либо казнили, либо выгоняли. Иоанна Богослова заключили в тюрьму на острове в Эгейском море. Однако вера Антипы была настолько непоколебима, что в таких условиях жители Пергама, где он был епископом, все равно стали уклоняться от жертвоприношений идолам. Жрецы города бросили Антипу в раскаленный жертвенник храма Артемиды. Но и в печи он молился Богу. Он умер спокойно – словно уснул.

Народные приметы

Если облака двигаются быстро, будет жаркая погода.

Если день ясный, то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если береза дает много сока, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя рубить деревья.

Нельзя собирать березовый хворост и ломать ветки березы.