Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории

11 апреля 1597 года казнили предводителя казацкого восстания Северина Наливайко, в 1909-м основан Тель-Авив, в 1979-м в автокатастрофе погиб актер Леонид Быков. Год назад в этот день враг засыпал Харьков минами замедленного действия.

Праздники и памятные даты 11 апреля

11 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН 11 апреля проходит Международный день освобождения узников нацистских концлагерей (в честь освобождения Бухенвальда третьей армией США; к тому моменту концлагерь уже захватили восставшие узники). В мире также – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

11 апреля в истории

11 апреля 1597 года в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко.

Наливайко балансировал между командующим свободных наемников и разбойником. С 1593 года с отрядом казаков участвовал в войне против турецких и татарских войск в приграничье Речи Посполитой. При этом в то же время казаки грабили и имения польской шляхты. Однако польский король долго игнорировал жалобы на казаков, ведь те выполняли функцию прикрытия границы и не давали покоя врагу. Но после того, как польское правительство пришло к договоренностям с турками, оставив значительную часть Молдавии в качестве буферной зоны, поляки решили разобраться с казацким произволом.

На самом деле Сейм еще в 1593-м принимал постановления, провозглашавшие казаков «мятежниками и врагами государства». Но до дела дошло только в 1595-м, когда в Украину отправилось кварцяное войско – армия Речи Посполитой. Тем временем войско казаков росло, к отрядам присоединялись беглецы, которых не устраивала жизнь в городах и работа на шляхту. На грани боевых действий поляков против казачества Наливайко (в письменной форме) пытался договориться с польским королем. Атаман предложил передать казачеству пограничную территорию от Днестра до Днепра с условием, что казаки будут защищать Речь Посполитую от татар, турок и московитов. Себя Наливайко предлагал в единые официальные гетманы. Однако это шло в разрез с планами польского правительства. Основные боевые действия начались зимой 1595-1596 годов, когда против казаков отправили 12-тысячное войско во главе со Станиславом Жолкевским. Одно время Наливайко удавалось избегать прямого боестолкновения, но все же поляки прижали повстанцев под Лубнами, в урочище Солоница. Там казаки построили лагерь, оборудовали его пушками и вели оборону. Осада продолжалась с 25 мая по 6 июня. Но в результате казаки были разбиты, а их командиров во главе с Наливайко захватили в плен и вывезли в Варшаву. Девять сообщников Наливайко казнили еще осенью 1596 года. Его самого подвергли продолжительным пыткам, а затем казнили 11 апреля 1597 года в центре Варшавы. Ему отрубили голову, а затем тело четвертовали.

11 апреля 1909 года был основан второй по значимости город Израиля – Тель-Авив.

Начало истории мегаполиса положил голландский еврейский предприниматель Якоб Канн. Он выкупил 60 земельных участков у бедуинов недалеко от Яффы. Днем основания города считается 11 апреля, когда 66 еврейских семей собрались в этой местности, чтобы по жребию распределить землю. Первоначально поселение называлось Ахуззат-Баит. Первой улицей будущего Тель-Авива стала улица Ротшильда (в честь Эдмона де Ротшильда). Впоследствии здесь построили первые 66 домов. Само название Тель-Авив выбрали на конкурсе, проведенном в 1910 году. Выбранное название означает «холм обновления» или «холм весны». Уже в 1914 году площадь Тель-Авива превысила 100 га, а население – 2000 человек. Сейчас население города около полумиллиона.

11 апреля 1945 года советские захватчики арестовали митрополита Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого, а также ряд епископов и владык. Лишь в середине 1946 года стало известно, что митрополита обвинили во «враждебной деятельности против УССР и сотрудничестве с немецкими оккупантами» и приговорили к восьми годам заключения.

Под советским давлением УГКЦ «самоликвидировалась». Спустя восемь лет митрополита не освободили. Он отвергал предложения перейти в православие, его продолжали судить и давать новые сроки. В общей сложности Слипый провел в ссылке в советских лагерях 18 лет. Освободили митрополита по ходатайству Папы римского Иоанна XXIII. После этого Слипый с 1963 года жил в Ватикане. 25 января 1965 года Папа Иоанн Павел VI называл его кардиналом. Об уважении понтифика к украинскому митрополиту можно судить по тому, что во время аудиенции Иоанн Павел II нарушил протокол, он сам встал и подошел приветствовать Иосифа Слипого. Советская власть с митрополитом так и не примирилась – ему категорически было запрещено возвращаться в Украину. Умер Иосиф Слипый в Риме и там был похоронен. В 1992 году его прах перезахоронили в соборе святого Юра во Львове.

11 апреля 1979 года в автомобильной катастрофе погиб украинский советский актер и кинорежиссер Леонид Быков.

Он был выпускником актерского факультета Харьковского театрального института, в начале карьеры играл на сцене Харьковского государственного академического театра имени Шевченко. Одна из известнейших работ Быкова – главная роль в ленте «В бой идут одни «старики». Сценарий к этой кинокартине Быков написал еще в конце 1960-х вместе с Евгением Оноприенко и Александром Сацким. Но долгое время снимать будущий «кинохит» не позволяла советская цензура – из-за «негероичности». Но сценарий таки дождался в свое время – фильм сняли в 1973-м.

После нее в 1976-м свет увидел фильм «Аты-баты, шли солдаты». К сожалению, следующую свою киноработу Быков не завершил. Он погиб в автокатастрофе на трассе Минск-Киев. Актер возвращался со своей дачи под Киевом и при попытке обгона столкнулся с грузовиком ГАЗ-53.

11 апреля 2022 года армия РФ сбросила на Харьков мины замедленного действия. «В разных районах города фиксируем мины замедленного действия. Это Индустриальный район, Киевский, Немышлянский и другие», – написал тогда начальник ХОВА Олег Синегубов. Позже в ГСЧС сообщили, что ВС РФ атаковали Харьков противотанковыми минами с самоликвидаторами в боевом состоянии.

Также в этот день мэрия Харькова сообщила о возобновлении занятий в школах — конечно, исключительно в онлайн-формате.

Церковный праздник 11 апреля

11 апреля христиане чтят память мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона и других многих. Они пострадали за веру во времена правления императора Юлиана Отступника (361 – 363). Во времена императора Константина Великого епископ Марк разрушил по указанию императора идольское капище. Но Юлиан, занявший престол, начал гонения на христиан – и сразу решил отомстить святому Марку. Узнав, что в его поисках казнят многих христиан, епископ Марк добровольно отдал себя на мучения. Он стойко выносил издевательства, и жители города Арефуссии отпустили мученика на свободу. Диакон Кирилл, которого также поминают 11 апреля, также боролся с язычеством при Константине Великом и был убит во время гонений Юлиана Отступника. Язычники рассекли его тело и, как дикие звери, кусали его, за что Бог наказал мучителей слепотой, язвами и другими болезнями. Вместе с двумя мучениками чтят память многих христиан, которых замучили в эти годы в палестинских городах Аскалоне и Газе.

Народные приметы

Если береза уже позеленела, то через неделю можно сажать картошку.

Гром 11 апреля – к холодному лету.

Сильный ливень – к хорошему урожаю овса.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя рубить и пилить деревья, а также разжигать костры.

Нельзя близко подходить к водоемам и тем более мочить в них ноги.