Сегодня 11 апреля 2026: какой праздник и день в истории

11 апреля – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В 1945 году войска США освободили концлагерь Бухенвальд, лидер югославских партизан Тито подписал договор о дружбе СССР. А советские «освободители» арестовали митрополита Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого. В 1713-м подписали договоры, завершившие войну за испанское наследство. В 1909-м основали Тель-Авив. В 1979-м в автокатастрофе погиб актер Леонид Быков.

Праздники и памятные даты 11 апреля

В Украине – День Сон-травы, редкого первоцвета, внесенного в Красную книгу Украины.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, День подводной лодки.

11 апреля в истории

11 апреля 1597 года в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко. Подробнее.

11 апреля 1713 года подписали первую серию договоров в рамках Утрехтского мира. Он завершил войну за испанское наследство, охватившую все ключевые страны Европы тех времен. Подробнее.

11 апреля 1909 года основали второй по значимости город Израиля – Тель-Авив. Подробнее.

11 апреля 1945 года лидер югославских партизан Иосип Броз Тито в Москве подписал соглашение, которое называлось «Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией». Как показали дальнейшие события, видение Сталина и Тито относительно границ «дружбы и взаимной помощи» были разными.

Тито был одновременно лидером коммунистического движения в своей стране и лидером партизанского сопротивления нацистской оккупации. Вторжение немецкой армии в Югославию произошло 6 апреля 1941 года. Регулярную армию королевства разгромили в считанные дни, страну оккупировали и разделили на части. Однако полностью покорить местное население нацистам так и не удалось. Партизанское освободительное движение здесь было одним из самых мощных в Европе. Количество его участников постоянно росло и достигало около 400 тысяч к концу 1944 года. При этом борьба проходила не только между повстанцами и захватчиками, но и с национальными вооруженными формированиями тех же хорватов и сербов, которые сотрудничали с нацистами.

При этом в мире (и в том числе в СССР) официально признавали единственным законным представительством Югославии королевское правительство, находившееся в эмиграции – в Лондоне. Уже в 1942 году Тито начал формировать органы власти на тех территориях, которые контролировали участники сопротивления. Первоначально это было Антифашистское вече, впоследствии оно трансформировалось в Национальный комитет освобождения Югославии. Со временем королевскому правительству в эмиграции ради помощи в освобождении страны пришлось признать силу, возглавляемую Тито. После этого страны-союзницы стали оказывать помощь югославским партизанам. В 1944-м к границам Югославии добралась советская Красная армия. В сентябре-октябре 1944-го советские войска уже действовали на территории страны вместе с местной народно-освободительной армией. Вместе освободили столицу страны Белград 20 октября 1944-го. Реальная власть в стране была в руках коммунистов во главе с Тито. Но на бумаге еще почти год сохранялась монархия. Впоследствии в результате тяжелых переговоров с лидерами США и Великобритании Тито добился, чтоб они отказались от идеи вернуть в страну короля. Освобождение территорий Югославии продолжалось до мая 1945 года. 29 ноября 1945-го монархию окончательно упразднили и Югославию провозгласили федеративной народной республикой.

«Задача Тито теперь заключалась в том, чтобы оставаться независимым как от СССР, так и от Запада. С этой целью он создал «другую Югославию» – социалистическую федерацию, ставшую известной своей позицией неприсоединения. Согласно соглашению, подписанному 11 апреля 1945 года, Тито добился условия, что Советский Союз покинет Югославию после выполнения своей «оперативной задачи». Обеспечение соблюдения этого пункта оказалось проблематичным, поскольку Сталин пытался сохранить свое присутствие в послевоенной Югославии, пытаясь подчинить Югославскую коммунистическую партию и создать еще одно марионеточное государство. Он потерпел неудачу; Тито настроил Запад против Востока по макиавеллиевской схеме, чтобы сохранить «собственную сталинскую власть» над своей страной. Хотя он разрешил культурную и научную свободу, неслыханную в странах советского блока, он также был виновен в чистках центристских и демократических сил, боровшихся за реформы в Югославии, и централизации всей власти в руках одной партии», — пишет проект History.

11 апреля 1945 года советские «освободители» арестовали митрополита Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого, а также ряд епископов и владык. Подробнее.

11 апреля 1945 года произошло восстание узников в концлагере Бухенвальд и его освобождение войсками США. Именно эту дату избрали Международным днем освобождения узников нацистских лагерей. Подробнее.

11 апреля 1979 года в автомобильной катастрофе погиб украинский советский актер и кинорежиссер Леонид Быков. Подробнее.

11 апреля 2022 года армия РФ сбросила на Харьков мины замедленного действия. Подробнее.

Церковный праздник 11 апреля

11 апреля – Великая суббота. Чтят память священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского. Подробнее.

Народные приметы

Если облака двигаются быстро, будет жаркая погода.

Если день ясный, то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если береза дает много сока, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя убирать, стирать, гладить.

Нельзя работать в саду и в огороде.

Нельзя ловить рыбу.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя веселиться, устраивать свадьбы, праздновать дни рождения.

Нельзя ругаться.