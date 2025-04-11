Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории

11 апреля – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В 1713-м подписали договоры, завершившие войну за испанское наследство. В 1909-м основали Тель-Авив. В 1945-м войска США освободили концлагерь Бухенвальд. В 1945-м арестовали митрополита Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого. В 1979-м в автокатастрофе погиб актер Леонид Быков. В 2022-м в этот день армия РФ забросала Харьков минами замедленного действия.

Праздники и памятные даты 11 апреля

11 апреля – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, День подводной лодки.

11 апреля в истории

11 апреля 1597 года в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко. Подробнее.

11 апреля 1713 года подписали первую серию договоров в рамках Утрехтского мира. Он завершил войну за испанское наследство, охватившую все ключевые страны Европы тех времен. В апреле мирные договоры подписывала Франция – со своими противниками (Великобританией, Республикой Соединенных провинций Нидерландов, Пруссией, Савойским герцогством и Португалией). В дальнейшем договоры уже подписывала Испания и другие страны между собой.

Война за испанское наследство началась во времена французского «короля-солнца» — Людовика XIV – после смерти короля Испании Карла II. У Карла были тяжелые врожденные болезни, он также не мог иметь детей. Других наследников мужского пола в испанском королевском доме не было. Но были в двух других родственных домах – среди французских Бурбонов и австрийских Габсбургов.

«Из двух дочерей Филиппа III Испанского (дедушки Карла II) старшая Анна вышла замуж за Людовика XIII Французского, а младшая, Мария-Анна, вышла замуж за будущего императора Габсбургов Фердинанда III. Двое сыновей от этих браков, Людовик XIV и император Леопольд I, соответственно, женились на своих испанских двоюродных сестрах Марии-Терезе и Маргарите-Терезе – дочерях Филиппа IV и сестрах Карла II», – пишет энциклопедия Britannica.

То есть оба монарха – французский король Людовик XIV и император Священной Римской империи Леопольд I – имели определенные и примерно равные права на испанское наследство. При этом сам Карл II завещал свою корону французам – внуку Людовика XIV – Филиппу, герцогу Анжуйскому. Однако то, кому наследовать — Бурбонам или австрийским Габсбургам — было темой не только для «разборки» между двумя претендентами, но и сверхважной проблемой международной политики. Ведь такое увеличение влияния на европейском континенте одной из стран существенно нарушило бы шаткий баланс. Первоначально, пока вопрос наследника Карла II (при его жизни) был теоретическим, главы государств Европы поддерживали то одного претендента, то другого – в зависимости от общей политической ситуации. Однако, когда Карл II умер и вопрос «кому достанется Испания» стал практическим, большинство европейских политиков пришли к мнению, что такое усиление и без того неслабого и очень амбициозного Людовика XIV опасно. В то же время Леопольд I – довольно бесстрастный и слабый и уже проигравший ряд войн – выглядел более удачным выбором. Кроме того, Людовик успел своими действиями и намерениями существенно навредить своему имиджу у потенциальных союзников.

«Когда Карл II умер 1 ноября 1700 года, Людовик XIV столкнулся с дилеммой: если он примет завещание, он столкнется с перспективой войны с Леопольдом I, который мог получить поддержку морских государств. Если он откажется от завещания и поддержит Второй договор о разделении (передававший корону сыну Леопольда — Ред.), наследство (по условиям завещания) перейдет к Габсбургам, и Франции придется бороться за владения, обещанные договором. Поскольку война казалась неизбежной в обоих случаях, Людовик избрал первую альтернативу, признав Филиппа, герцога Анжуйского, Филиппом V Испанским, – объясняет Britannica. — Война могла бы остаться борьбой между королем Франции и императором, если бы Людовик не действовал с высокомерием и не спровоцировал Англию и Соединенные Провинции (Нидерланды – Ред.) вступить в войну. В декабре 1700 года Людовик торжественно признал права своего внука Филиппа оставаться в линии наследования французской короны (т.е. сообщил миру, что в перспективе Испания и Франция объединятся в общую сверхдержаву – Ред.). После смерти (в сентябре 1701 года) изгнанного английского короля Якова II Людовик признал сына Якова королем Яковом III (и таким образом настроил против себя королеву Англии Марию II и ее мужа – правителя Нидерландов Вильгельма Оранского, а впоследствии – королеву Анну – Ред.) В течение 1701 года он также четко дал понять, что французские купцы в будущем получат исключительные права на участие в работорговле в испанских колониях в Америке».

Поэтому война, которая начиналась в 1701 году как «Франция против Священной Римской империи», уже через год превратилась во «Франция против всех». Чаши весов в этой войне постоянно склонялись в разные стороны – ситуация выглядела лучше то для Людовика XIV, то для его соперников. Главный соперник — Леопольд I — умер в 1705 году, однако его дело продолжил сын Иосиф I. Мирные переговоры безрезультатно продолжались с 1706 года (их начал французский король после ряда военных неудач). Под конец войны инициатива окончательно перешла ко Франции. Одним из решающих моментов стала смерть Иосифа I. Его наследником стал брат Карл VI. Ни англичан, ни голландцев не радовала перспектива помочь ему завладеть Испанией, ведь Карл уже объединил корону Священной Римской империи и наследственные владения Габсбургов в Австрии, Богемии и Венгрии. Так что новый претендент остался практически без поддержки союзников – против мощного французского войска. В дальнейшем мирные переговоры пошли гораздо более эффективно и завершились Утрехтским миром. Главной его сутью была победа Франции в борьбе за испанское наследство – королем Испании стал внук Людовика XIV – Филипп V, положивший начало династии испанских Бурбонов. Однако и «королю-солнцу» пришлось несколько уступить: Филипп отрекся от претензий на престол Франции. Так что идею объединения двух стран реализовать не удалось. Также договоры предусматривали определенные взаимные территориальные уступки стран-участниц войны (в основном делили колонии).

11 апреля 1909 года основали второй по значимости город Израиля – Тель-Авив. Подробнее.

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11 апреля 1945 года произошло восстание узников в концлагере Бухенвальд и его освобождение войсками США. Именно эту дату избрали Международным днем освобождения узников нацистских лагерей. Подробнее.

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Церковный праздник 11 апреля

11 апреля чтят память священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского. Подробнее.

Народные приметы

Если облака двигаются быстро, будет жаркая погода.

Если день ясный, то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если береза дает много сока, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя рубить деревья.

Нельзя собирать березовый хворост и ломать ветки березы.