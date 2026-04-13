Сьогодні 13 квітня 2026: який день в історії

13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України. У цей день рік тому російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми, вбивши 35 людей. У 2022-му ЗСУ успішно вдарили по російському крейсеру “Москва”. У 2014-му Турчинов оголосив про початок АТО. У 1990-му СРСР офіційно визнав свою відповідальність за Катинську трагедію. У 1960-му Франція провела випробування ядерної бомби та стала четвертою ядерною державою світу. У 1953-му вийшла перша книга “бондіани”. У 1928-му відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”. У 1870-му створили Метрополітен-музей у Нью-Йорку. У 1519-му народилася майбутня королева Франції Катерина Медічі.

Свята та пам’ятні дати 13 квітня

13 квітня в Україні – День працівника оборонно-промислового комплексу.

У світі – День пам’яті жертв Катинської трагедії.

Також сьогодні: Міжнародний день подяки рослинам, Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади, Всесвітній день рок-н-ролу, День гри Скраббл.

13 квітня 1519 року народилася Катерина Медічі – королева Франції, дружина короля Генріха II, а згодом – протягом 15 років регентка. Три сини Катерини Медічі були королями Франції: Франциск II, Карл IX та Генріх III. Докладніше.

13 квітня 1870 року створили Метрополітен-музей у Нью-Йорку – цього дня його офіційно зареєстрували у Dodworth Building на П’ятій авеню, 681.20. Докладніше.

13 квітня 1928 року в Києві відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”. Докладніше.

13 квітня 1953 року опублікували першу книгу “бондіани” Яна Флемінга – “Казино “Рояль”. Докладніше.

13 квітня 1960 року Франція провела випробування ядерної бомби в пустелі Сахара та стала четвертою ядерною державою світу.

13 квітня 1990 року Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за масові розстріли польських офіцерів у 1940 році, що увійшли в історію як Катинська трагедія. Докладніше.

13 квітня 2014 року в. о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції. Докладніше.

13 квітня 2022 року ЗСУ вразили флагман російського Чорноморського флоту – ракетний крейсер “Москва”. Докладніше.

13 квітня 2025 року, у Вербну неділю, російська армія посеред дня завдала ракетного удару по центру міста Суми. Від тієї атаки, за даними прокуратури Сумщини, загинули 35 людей, серед яких – 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Сумська міська рада інформувала: за медичною допомогою звернулося 127 постраждалих (109 дорослих і 18 дітей), 44 людини опинилися в лікарні.

“Стан 10 постраждалих – важкий (дві дитини та восьмеро дорослих). Ще 35 людей – у стані середньої тяжкості, решта мають легкі травми”, – повідомляли в міськраді 15 квітня.

Історичний центр міста зазнав значних руйнацій, пошкоджено було понад пів сотні будівель.

“Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в одну з будівель університету. Друга розірвалася фактично над вулицею”, – констатував президент України Володимир Зеленський.

“Прямісінько в центр міста росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято. Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках”, – повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Два удари прийшлися практично по одній локації з проміжком, якого вистачило, щоб люди кинулися на допомогу постраждалим – і самі стали жертвами.

Церковне свято 13 квітня

13 квітня – Світлий понеділок. Вшановують пам’ять священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода ясна й тепла, то врожай буде хорошим.

Вітряна погода на Вербну неділю – до прохолодного літа.

Заморозки – до багатого врожаю пшениці.

Що не можна робити 13 квітня

У Світлий понеділок краще відкласти важку та нетермінову роботу (працювати в саду та городі не заборонено).

Не можна сидіти вдома – краще сходити в гості, обмінятися пасками та крашанками.

Не можна топтати траву і змахувати з неї росу.