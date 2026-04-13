Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
13 апреля – День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. В этот день год назад российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы, убив 35 человек. В 2022-м ВСУ успешно ударили по российскому крейсеру «Москва». В 2014-м Турчинов объявил о начале АТО. В 1990-м СССР официально признал свою ответственность за Катынскую трагедию. В 1960-м Франция провела испытания ядерной бомбы и стала четвертым ядерным государством мира. В 1953-м вышла первая книга «бондианы». В 1928-м состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора». В 1870-м создали Метрополитен-музей в Нью-Йорке. В 1519-м родилась будущая королева Франции Екатерина Медичи.
Праздники и памятные даты 13 апреля
13 апреля в Украине – День работника оборонно-промышленного комплекса.
В мире – День памяти жертв Катынской трагедии.
Также сегодня: Международный день благодарности растениям, Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах, Всемирный день рок-н-ролла, День игры Скраббл.
13 апреля в истории
13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи – королева Франции, жена короля Генриха II, а впоследствии – в течение 15 лет регент при своих несовершеннолетних сыновьях. Три сына Екатерины Медичи были королями Франции: Франциск II, Карл IX и Генрих III. Подробнее.
13 апреля 1870 года создали Метрополитен-музей в Нью-Йорке – в этот день его официально зарегистрировали в Dodworth Building на Пятой авеню, 681.20. Подробнее.
13 апреля 1928 года в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора». Подробнее.
13 апреля 1953 года опубликована первая книга «бондианы» Яна Флеминга — «Казино «Рояль». Подробнее.
13 апреля 1960 года Франция провела испытание ядерной бомбы в пустыне Сахара и стала четвертым ядерным государством мира.
13 апреля 1990 года Советский Союз официально признал свою ответственность за массовые расстрелы польских офицеров в 1940 году, вошедшие в историю как Катынская трагедия. Подробнее.
13 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции. Подробнее.
13 апреля 2022 года ВСУ поразили флагман российского Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва». Подробнее.
13 апреля 2025 года, в Вербное воскресенье, российская армия посреди дня нанесла ракетный удар по центру города Сумы. От атаки, по данным прокуратуры Сумщины, погибли 35 человек, среди которых — 11-летний мальчик и 17-летний юноша.
Сумской городской совет информировал: за медицинской помощью обратилось 127 пострадавших (109 взрослых и 18 детей), 44 человека оказались в больнице.
«Состояние 10 пострадавших – тяжелое (два ребенка и восемь взрослых). Еще 35 человек – в состоянии средней тяжести, у других легкие травмы», — сообщали в горсовете 15 апреля.
Исторический центр города существенно пострадал, повреждено было более полусотни зданий.
«Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей», – констатировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Прямо в центр города россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник. Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах», – написал Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
Два удара пришлись практически по одной локации с промежутком, которого хватило, чтобы люди бросились на помощь пострадавшим – и сами стали жертвами.
Церковный праздник 13 апреля
13 апреля – Светлый понедельник. Чтят память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Подробнее.
Народные приметы
Если погода ясная и теплая, урожай будет хорошим.
Ветреная погода на Вербное воскресенье — к прохладному лету.
Заморозки – к богатому урожаю пшеницы.
Что нельзя делать 13 апреля
В Светлый понедельник лучше отложить трудную и несрочную работу (работать в саду и огороде не запрещено).
Нельзя сидеть дома – лучше сходить в гости, обменяться куличами и пасхальными яйцами.
Нельзя топтать траву и смахивать с нее росу.
Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, ракетний удар, Сумы, трагедия, церковный праздник;
Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 06:00;