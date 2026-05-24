Сегодня 24 мая 2026: какой праздник и день в истории

24 мая 2023 года архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новый церковный календарь. В 2022-м Харькове возобновили работу метро. В 2018-м в Украине открыли Новый Бескидский тоннель. В 1964-м произошла одна из самых больших трагедий в истории футбола – давка на стадионе в Лиме. В 1956-м состоялось первое Евровидение, а в 2003-м на нем впервые выступил украинский исполнитель. В 1881-м родился медик и ученый Александр Богомолец, а в 1912-м писатель Михаил Стельмах. В 1742-м умер гетман Украины Пилип Орлик – автор знаменитой Конституции.

Праздники и памятные даты 24 мая

24 мая в Украине и ряде европейских стран отмечают День славянской письменности и культуры.

В мире – Международный женский день за мир и разоружение.

Также сегодня: Европейский день парков, Всемирный день шизофрении, День видимости пансексуалов, День тиары, Всемирный день видеоигр, День авиационной техники.

24 мая в истории

24 мая 1742 года умер гетман Украины Пилип Орлик. Подробнее.

24 мая 1881 года в Киеве родился медик и ученый Александр Богомолец. Подробнее.

24 мая 1912 года родился украинский советский писатель Михаил Стельмах. Подробнее.

24 мая 1956 года состоялось первое в истории Евровидение. Подробнее.

24 мая 1964 года произошел масштабный пожар в Государственной публичной библиотеке Академии наук СССР. Там в результате поджога сгорел отдел украиники. Подробнее.

24 мая 1964 года случилась одна из величайших трагедий в истории футбола. Во время беспорядков на Национальном стадионе в Лиме (столице Перу) погибли более 300 человек, сотни получили ранения. События развернулись в конце матча между сборными Перу и Аргентины. Он был отборочным на Олимпийские игры 1964 года. На последних минутах сборной Перу удалось сравнять счет. Но судья отменил гол из-за нарушения правил со стороны перуанского игрока. Это вызвало ярость болельщиков. Люди стали выбегать на поле. Полиция пыталась прекратить беспорядки и применила силу и слезоточивый газ. Это только усугубило ситуацию. На стадионе началась паника. Часть выходов была закрыта, и возле них возникла смертельная давка. По официальным данным, в этот день погибли 328 человек, еще более чем полтысячи получили травмы и ранения.

24 мая 2003 года Украина дебютировала на 48-м конкурсе «Евровидение». Тогда он проходил в Риге. Украину представлял Александр Пономарев с песней «Hasta la vista». Он занял 14-е место. Подробнее.

24 мая 2018 года в Украине открыли Новый Бескидский тоннель. Подробнее.

24 мая 2023 года Архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года. Подробнее.

Церковный праздник

24 мая в этом году — день памяти Святых Отцов Первого Вселенского Собора (он выпадает на 7-е воскресенье после Пасхи). В этот день вспоминают и чтят тех, кто принимал участие в Никейском соборе в 325 году. Также чтят память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 24 мая, таким будет лето.

Если утром над землей стелется туман, погода ухудшится.

Если 24 мая пошел дождь, то еще 40 дней будет мокро.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя купаться в реках и озерах.

Нельзя сажать и сеять, иначе град побьет посевы.

Не стоит делать дорогие покупки.