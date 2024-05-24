Сегодня 24 мая: какой день в истории

24 мая в Харькове — день скорби. В 1742-м умер гетман Украины Пилип Орлик – автор знаменитой Конституции. В 1881-м родился медик и ученый Александр Богомолец, а в 1912-м писатель Михаил Стельмах. В 1956-м состоялось первое Евровидение, а в 2003-м на нем впервые выступил украинский исполнитель. В 2018-м в Украине открыли Новый Бескидский тоннель. В 2022-м году в Харькове в этот день возобновили работу метро.

Праздники и памятные даты 24 мая

24 мая в Харькове — день скорби в память о погибших от российского ракетного удара 23 мая. Семь человек погибли и 21 пострадал от удара по типографии в Основянском районе города.

24 мая в Украине и ряде европейских стран отмечают День славянской письменности и культуры.

В мире: Всемирный день осведомленности о шизофрении.

Также отмечают: Европейский день парков, День тиары, Всемирный день видеоигр

24 мая в истории

24 мая 1742 года умер гетман Украины Пилип Орлик. Подробнее.

24 мая 1881 года в Киеве родился медик и ученый Александр Богомолец. Подробнее.

24 мая 1912 года родился украинский советский писатель Михаил Стельмах. Подробнее.

24 мая 1956 года состоялось первое в истории Евровидение. Подробнее.

24 мая 1964 года произошел масштабный пожар в Государственной публичной библиотеке Академии наук СССР. Там в результате поджога сгорел отдел украиники. Были уничтожены от 500 до 600 тысяч книг и рукописей – в том числе старопечатные издания. Подробнее

24 мая 2003 года Украина дебютировала на 48-м конкурсе «Евровидение». Тогда он проходил в Риге. Украину представлял Александр Пономарев с песней «Аста ла виста». Он занял 14-е место. Подробнее.

24 мая 2018 года в Украине открыли Новый Бескидский тоннель.

Это второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится на Бескидском перевале в Карпатах – рядом с местом, где еще при Австро-Венгерской империи в 1886 году построили первый, одноколейный, Бескидский тоннель. Общая протяженность сооружения – около 1,8 км. Тоннель пролегает на глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта. В начале своей истории первый Бескидский тоннель был очень неудобным для пассажиров, ведь наполнялся паром и дымом от паровозов. Поэтому пассажиры должны были прикрывать роты и носы платками. Во времена Второй мировой эту первую версию тоннеля взорвали саперы немецких войск при отступлении, он частично обрушился. Поэтому в течение двух лет не ходили поезда между Стрыем и Мукачево. Советские инженерные войска разобрали завалы и возобновили сообщение в 1946 году. Однако туннель так и оставался одноколейным.

Новый, двухколейный туннель построили уже во времена независимости Украины. Тендер на эти масштабные работы «Укрзалізниця» объявила в 2006 году. Проект предусматривал строительство нового двухколейного тоннеля рядом со старым. После продолжительных подготовительных работ, поиска финансирования и исполнителей тоннель начали строить в 2013 году. Работы несколько затянулись из-за российского вторжения в Украину в 2014-м, однако не так радикально, как изначально прогнозировали. Строительство завершили 6 октября 2017 года. Стоимость работ составила 102 млн евро, финансирование происходило за средства ЕБРР. После принятия в эксплуатацию и ряда проверок тоннель открыли 24 мая 2018 года. А 25-го по нему прошел первый пассажирский поезд – сообщением Одесса – Ужгород.

24 мая 2022 года в Харькове возобновили работу метро – через три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ. Подробнее.

Церковный праздник

24 мая чтят память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Родился Симеон в 512 году в Антиохии. Мать долго не могла забеременеть, ей это удалось молитвами Иоанна Предтечи. Она обещала посвятить сына Богу. С самого детства Симеону несколько раз являлся Бог, предвидя будущие подвиги и награду за них. Когда ребенку было всего шесть лет, он уже пошел на пустынную гору, а потом поселился в обители преподобного Иоанна Столпника, где и сам взошел на столб. На 22-м году жизни, получив откровение, перешел на Дивную гору, где основал монастырь. Имел дары чудотворения и предсказания. Провел у столба 68 лет, умер в 596-м.

Народные приметы

Какая погода 24 мая, таким будет лето.

Если утром над землей стелется туман, погода ухудшится.

Если 24 мая пошел дождь, то еще 40 дней будет мокро.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя купаться в реках и озерах.

Нельзя сажать и сеять, иначе град побьет посевы.

Не стоит делать дорогие покупки.