Дожди продолжатся в понедельник: погода в Харькове и области на 17 июня

В понедельник, 17 июня, в Харькове и области продолжит дождить, возможна гроза. Осадки прогнозируют и ночью, и днем.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 22 — 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 21 — 26 градусов.

Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с, при грозе порывистый.