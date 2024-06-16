Дожди продолжатся в понедельник: погода в Харькове и области на 17 июня
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 17 июня, в Харькове и области продолжит дождить, возможна гроза. Осадки прогнозируют и ночью, и днем.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 22 — 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 21 — 26 градусов.
Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с, при грозе порывистый.
Читайте также: Опасная погода будет в Харькове и в понедельник — предупреждение синоптиков
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дожди продолжатся в понедельник: погода в Харькове и области на 17 июня»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 17 июня, в Харькове и области продолжит дождить, возможна гроза. Осадки прогнозируют и ночью, и днем".