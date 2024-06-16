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Дожди продолжатся в понедельник: погода в Харькове и области на 17 июня

Общество 19:37   16.06.2024
Елена Нагорная
Дожди продолжатся в понедельник: погода в Харькове и области на 17 июня Фото: Василий Голосный

В понедельник, 17 июня, в Харькове и области продолжит дождить, возможна гроза. Осадки прогнозируют и ночью, и днем.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 22 — 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 21 — 26 градусов.

Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с, при грозе порывистый.

Читайте также: Опасная погода будет в Харькове и в понедельник — предупреждение синоптиков

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 17 июня, в Харькове и области продолжит дождить, возможна гроза. Осадки прогнозируют и ночью, и днем".