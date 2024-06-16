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Дощі продовжаться в понеділок: погода в Харкові та області на 17 червня

Суспільство 19:37   16.06.2024
Олена Нагорна
Дощі продовжаться в понеділок: погода в Харкові та області на 17 червня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 17 червня, у Харкові та області дощитиме, можлива гроза. Опади прогнозують і вночі, і вдень.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, удень – 22 – 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 21 – 26 градусів.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с, при грозі поривчастий.

Читайте також: Небезпечна погода буде в Харкові й у понеділок – попередження синоптиків

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 17 червня, у Харкові та області дощитиме, можлива гроза. Опади прогнозують і вночі, і вдень".