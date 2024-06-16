Дощі продовжаться в понеділок: погода в Харкові та області на 17 червня

У понеділок, 17 червня, у Харкові та області дощитиме, можлива гроза. Опади прогнозують і вночі, і вдень.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, удень – 22 – 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 21 – 26 градусів.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с, при грозі поривчастий.