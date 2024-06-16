Небезпечна погода буде в Харкові й у понеділок – попередження синоптиків
Протягом 17 червня в Харкові та області очікуються грози.
Як попереджає Регіональний центр з гідрометеорології, цим явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроза, дождь, погода, предупреждение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 12:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 17 червня в Харкові та області очікуються грози".