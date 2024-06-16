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Небезпечна погода буде в Харкові й у понеділок – попередження синоптиків

Суспільство 12:32   16.06.2024
Олена Нагорна
Небезпечна погода буде в Харкові й у понеділок – попередження синоптиків

Протягом 17 червня в Харкові та області очікуються грози.

Як попереджає Регіональний центр з гідрометеорології, цим явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також: Про небезпечну погоду у неділю на Харківщині попередили синоптики

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 17 червня в Харкові та області очікуються грози".