Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 16 червня.

«16 червня по області та місту протягом доби очікуються грози. Вдень значний, місцями по області сильний дощ, шквали 15 – 20 м/с, місцями град. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.