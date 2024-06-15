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Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики

Погода 15:38   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 16 червня.

«16 червня по області та місту протягом доби очікуються грози. Вдень значний, місцями по області сильний дощ, шквали 15 – 20 м/с, місцями град. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 16 червня.".