Об опасной погоде в воскресенье на Харьковщине предупредили синоптики

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 16 июня.

«16 июня по области и городу в течение суток ожидаются грозы. Днем сильный дождь, шквалы 15 — 20 м/с, местами град. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.