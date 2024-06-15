Об опасной погоде в воскресенье на Харьковщине предупредили синоптики
Фото: соцсети
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 16 июня.
«16 июня по области и городу в течение суток ожидаются грозы. Днем сильный дождь, шквалы 15 — 20 м/с, местами град. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: град, гроза, дождь, погода, синоптики, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 16 июня.".