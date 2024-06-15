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Об опасной погоде в воскресенье на Харьковщине предупредили синоптики

Погода 15:38   15.06.2024
Виктория Яковенко
Об опасной погоде в воскресенье на Харьковщине предупредили синоптики Фото: соцсети

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 16 июня.

«16 июня по области и городу в течение суток ожидаются грозы. Днем сильный дождь, шквалы 15 — 20 м/с, местами град. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 16 июня.".