На Харьков и область идет циклон: количество осадков может превысить норму

Синоптики регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде в Харькове и области 15-17 июня.

«В связи с перемещением малоподвижного циклона с Черного моря и его атмосферных фронтов в течение 15-17 июня в Харьковской области ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут дожди, днем ​​15 июня и 16 июня сильные осадки. Местами ожидаются грозы, в отдельных населенных пунктах град», — говорится в сообщении.

Количество осадков за этот период может местами превысить месячную норму июня, отметили синоптики.

Также специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, а также временному подтоплению отдельных территорий в низменной местности.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.