На Харьков и область идет циклон: количество осадков может превысить норму
Синоптики регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде в Харькове и области 15-17 июня.
«В связи с перемещением малоподвижного циклона с Черного моря и его атмосферных фронтов в течение 15-17 июня в Харьковской области ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут дожди, днем 15 июня и 16 июня сильные осадки. Местами ожидаются грозы, в отдельных населенных пунктах град», — говорится в сообщении.
Количество осадков за этот период может местами превысить месячную норму июня, отметили синоптики.
Также специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, а также временному подтоплению отдельных территорий в низменной местности.
Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Читайте также: Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, норма, область, осадки, погода, синоптики, Харьков, циклон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьков и область идет циклон: количество осадков может превысить норму»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде в Харькове и области 15-17 июня.".