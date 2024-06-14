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На Харьков и область идет циклон: количество осадков может превысить норму

Погода 12:40   14.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьков и область идет циклон: количество осадков может превысить норму

Синоптики регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде в Харькове и области 15-17 июня.

«В связи с перемещением малоподвижного циклона с Черного моря и его атмосферных фронтов в течение 15-17 июня в Харьковской области ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут дожди, днем ​​15 июня и 16 июня сильные осадки. Местами ожидаются грозы, в отдельных населенных пунктах град», — говорится в сообщении.

Количество осадков за этот период может местами превысить месячную норму июня, отметили синоптики.

Также специалисты предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, а также временному подтоплению отдельных территорий в низменной местности.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде в Харькове и области 15-17 июня.".