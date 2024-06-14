На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму

Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечну погоду у Харкові та області 15-17 червня.

«У зв’язку з переміщенням малорухомого циклону з Чорного моря та його атмосферних фронтів, протягом 15-17 червня у Харківській області очікується нестійка та волога погода. Пройдуть дощі, вдень 15 червня та протягом доби 16 червня значні опади. Місцями очікуються грози, в окремих пунктах град», – йдеться у повідомленні.

Кількість опадів за цей період може місцями перевищити місячну норму червня, зазначили синоптики.

Також фахівці попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, а також до тимчасового підтоплення окремих територій у низинній місцевості.

Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.