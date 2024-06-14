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На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму

Погода 12:40   14.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму

Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечну погоду у Харкові та області 15-17 червня.

«У зв’язку з переміщенням малорухомого циклону з Чорного моря та його атмосферних фронтів, протягом 15-17 червня у Харківській області очікується нестійка та волога погода. Пройдуть дощі, вдень 15 червня та протягом доби 16 червня значні опади. Місцями очікуються грози, в окремих пунктах град», – йдеться у повідомленні.

Кількість опадів за цей період може місцями перевищити місячну норму червня, зазначили синоптики.

Також фахівці попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, а також до тимчасового підтоплення окремих територій у низинній місцевості.

Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечну погоду у Харкові та області 15-17 червня.".