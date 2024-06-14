На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму
Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечну погоду у Харкові та області 15-17 червня.
«У зв’язку з переміщенням малорухомого циклону з Чорного моря та його атмосферних фронтів, протягом 15-17 червня у Харківській області очікується нестійка та волога погода. Пройдуть дощі, вдень 15 червня та протягом доби 16 червня значні опади. Місцями очікуються грози, в окремих пунктах град», – йдеться у повідомленні.
Кількість опадів за цей період може місцями перевищити місячну норму червня, зазначили синоптики.
Також фахівці попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, а також до тимчасового підтоплення окремих територій у низинній місцевості.
Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: дождь, норма, область, осадки, погода, синоптики, Харків, циклон;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечну погоду у Харкові та області 15-17 червня.".