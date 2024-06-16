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Опасная погода будет в Харькове и в понедельник — предупреждение синоптиков

Общество 12:32   16.06.2024
Елена Нагорная
Опасная погода будет в Харькове и в понедельник — предупреждение синоптиков

В течение 17 июня в Харькове и области ожидаются грозы.

Как предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии, этим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

Читайте также: Об опасной погоде в воскресенье на Харьковщине предупредили синоптики

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 17 июня в Харькове и области ожидаются грозы".