Опасная погода будет в Харькове и в понедельник — предупреждение синоптиков

В течение 17 июня в Харькове и области ожидаются грозы.

Как предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии, этим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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