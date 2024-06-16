Опасная погода будет в Харькове и в понедельник — предупреждение синоптиков
В течение 17 июня в Харькове и области ожидаются грозы.
Как предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии, этим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, дождь, погода, предупреждение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 12:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 17 июня в Харькове и области ожидаются грозы".