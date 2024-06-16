Полмиллиарда гривен выделяет Норвегия на восстановление энергетики Харьковщины

120 миллионов крон (456 миллионов гривен) выделяет правительство Норвегии на ремонты энергоинфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Харьковщины, которая особенно сильно пострадала от российских атак этой весной.

Указанная сумма будет направлена через Программу развития ООН (ПРООН), сообщается на сайте правительства Норвегии.

«Это финансирование поможет, в том числе, обеспечить стабильное электроснабжение родильных отделений и операционных залов семи больниц Харьковской области. В некоторых случаях доступ к электричеству может означать разницу между жизнью и смертью», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

«Сегодня появились сообщения о том, что харьковчанам необходимо ограничить использование электроэнергии в ночное время, даже в самый теплый месяц года. Только представьте, как будет, когда придет зима. Зимы в Украине холодные и суровые, и людям будет крайне важно иметь доступ к адекватному электроснабжению и отоплению», — сказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Всего же Норвегия предоставит Украине на восстановление критической энергоинфраструктуры 1,1 миллиарда крон (4,2 миллиарда гривен).

Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал 9 мая, что Харьковской области необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок.

Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.