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Сколько и какой техники нужно Харькову для прохождения зимы, сообщил Синегубов

Общество 18:31   09.05.2024
Елена Нагорная
Сколько и какой техники нужно Харькову для прохождения зимы, сообщил Синегубов Фото: Министерство восстановления Украины

Харьковской области сейчас необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов на Международном саммите городов и регионов.

По его данным, 660 объектов электроснабжения повредила или уничтожила армия РФ в регионе с начала полномасштабной войны.

«Только благодаря героизму наших энергетиков удается хоть частично восстанавливать уничтоженное. Какие решения мы видим? Кроме восстановления генерирующих предприятий, на что нужно время и большой ресурс, — это децентрализация энергосистемы», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что переговоры касательно обеспечения новым оборудованием постоянно ведутся с международными партнерами. На восстановление только одного из разрушенных объектов необходимо более 190 миллионов гривен.

Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковской области сейчас необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок".