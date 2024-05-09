Скільки й якої техніки потрібно Харкову для проходження зими – дані Синєгубова

Харківській області наразі необхідно близько 60 модульних твердопаливних котелень, а також понад 70 газових й 70 когенераційних установок, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов на Міжнародному саміті міст та регіонів.

За його даними, 660 об’єктів електропостачання пошкодила чи знищила армія РФ у регіоні з початку повномасштабної війни.

“Лише завдяки героїзму наших енергетиків вдається хоч частково відновлювати знищене. Які рішення ми бачимо? Окрім відновлення генеруючих підприємств, на що потрібен час та великий ресурс, — це децентралізація енергосистеми”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що перемовини щодо забезпечення новим обладнанням постійно ведуться з міжнародними партнерами. На відновлення лише одного зі зруйнованих об’єктів необхідні понад 190 мільйонів гривень.

Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.