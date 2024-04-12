Передадуть мобільні ТЕЦ: як мерія і Кабмін планують готувати Харків до зими

Для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику та тепло).

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає пресслужба міськради.

Шмигаль розповів, що зараз у режимі 24/7 ведуться швидкі ремонти та відновлення пошкоджених ворогом енергооб’єктів. Також працюватимуть над децентралізацією енергосистеми – вже є понад 120 малих когенераційних установок. Третій напрямок – посилення ППО. Уряд зокрема ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Мер Ігор Терехов зазначив, що внаслідок попереднього масованого обстрілу була повністю знищена одна з місцевих ТЕЦ, і зараз комунальники та енергетики посилено працюють над стабілізацією ситуації та вирівнюванням графіків відключень світла.

В етері нацмарафону Терехов прокоментував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону, який обговорювали з президентом Володимиром Зеленським та представниками Кабміну.

“Сьогодні я впевнений, що цей алгоритм дій – це єдина можливість для того, щоб місто жило і працювало, щоб не дати замерзнути харків’янам, щоб в їхніх домівках було стале електропостачання”, – сказав Терехов.

При цьому він констатував, що підготовка до зими буде важкою, і це питання зокрема підіймалося на Конгресі.

“Ми сьогодні працюємо над тим, щоб всі послуги, яке ми надаємо людям, були диференційовані. Включно з електропостачанням… Будемо встановлювати модульні котельні, переходити до когенерації. Дуже багато потрібно зробити, знайти алгоритм і взяти дуже швидкий темп, щоб підготувати місто до опалювального періоду. Впевнений, що ми це все обов’язково зробимо”, – зазначив мер.