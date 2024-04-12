Live
  • Пт 12.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

Передадуть мобільні ТЕЦ: як мерія і Кабмін планують готувати Харків до зими

Суспільство 22:02   12.04.2024
Олена Нагорна
Передадуть мобільні ТЕЦ: як мерія і Кабмін планують готувати Харків до зими Фото: ХОВА

Для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику та тепло).

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає пресслужба міськради.

Шмигаль розповів, що зараз у режимі 24/7 ведуться швидкі ремонти та відновлення пошкоджених ворогом енергооб’єктів. Також працюватимуть над децентралізацією енергосистеми – вже є понад 120 малих когенераційних установок. Третій напрямок – посилення ППО. Уряд зокрема ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Мер Ігор Терехов зазначив, що внаслідок попереднього масованого обстрілу була повністю знищена одна з місцевих ТЕЦ, і зараз комунальники та енергетики посилено працюють над стабілізацією ситуації та вирівнюванням графіків відключень світла.

В етері нацмарафону Терехов прокоментував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону, який обговорювали з президентом Володимиром Зеленським та представниками Кабміну.

“Сьогодні я впевнений, що цей алгоритм дій – це єдина можливість для того, щоб місто жило і працювало, щоб не дати замерзнути харків’янам, щоб в їхніх домівках було стале електропостачання”, – сказав Терехов.

При цьому він констатував, що підготовка до зими буде важкою, і це питання зокрема підіймалося на Конгресі.

“Ми сьогодні працюємо над тим, щоб всі послуги, яке ми надаємо людям, були диференційовані. Включно з електропостачанням… Будемо встановлювати модульні котельні, переходити до когенерації. Дуже багато потрібно зробити, знайти алгоритм і взяти дуже швидкий темп, щоб підготувати місто до опалювального періоду. Впевнений, що ми це все обов’язково зробимо”, – зазначив мер.

Читайте також: Дві ТЕЦ припинили електропостачання Харкова — Терехов про атаку РФ та графіки

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харківська облрада схвалила передачу бюро судмедекспертизи державі
Харківська облрада схвалила передачу бюро судмедекспертизи державі
12.04.2024, 22:41
Передадуть мобільні ТЕЦ: як мерія і Кабмін планують готувати Харків до зими
Передадуть мобільні ТЕЦ: як мерія і Кабмін планують готувати Харків до зими
12.04.2024, 22:02
Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА
Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА
12.04.2024, 10:44
Заміну труби в Харкові пропагандисти видають за “будівництво фортифікацій”
Заміну труби в Харкові пропагандисти видають за “будівництво фортифікацій”
12.04.2024, 21:00
До +22, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 13 квітня
До +22, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 13 квітня
12.04.2024, 21:18
“Відпрацюємо” – Терехов про рішення Кабміну щодо пільг для бізнесу в Харкові
“Відпрацюємо” – Терехов про рішення Кабміну щодо пільг для бізнесу в Харкові
12.04.2024, 19:53

Новини за темою:

09:15
Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради

Ви читали новину: «Передадуть мобільні ТЕЦ: як мерія і Кабмін планують готувати Харків до зими»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 22:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки".