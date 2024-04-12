Передадут мобильные ТЭЦ: как мэрия и Кабмин планируют готовить Харьков к зиме

Для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло).

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает пресс-служба горсовета.

Шмыгаль рассказал, что сейчас в режиме 24/7 ведутся быстрые ремонты и восстановление поврежденных врагом энергообъектов. Также будут работать над децентрализацией энергосистемы — уже есть более 120 малых когенерационных установок. Третье направление — усиление ПВО. В частности, правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры.

Мэр Игорь Терехов отметил, что в результате предыдущего массированного обстрела была полностью уничтожена одна из местных ТЭЦ, и сейчас коммунальщики и энергетики усиленно работают над стабилизацией ситуации и выравниванием графиков отключений света.

В эфире нацмарафона Терехов прокомментировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону, который обсуждали с президентом Владимиром Зеленским и представителями Кабмина.

«Сегодня я уверен, что этот алгоритм действий — это единственная возможность для того, чтобы город жил и работал, чтобы не дать замерзнуть харьковчанам, чтобы в их домах было устойчивое электроснабжение», — сказал Терехов.

При этом он констатировал, что подготовка к зиме будет тяжелой, и этот вопрос в частности поднимался на Конгрессе.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы все услуги, которое мы предоставляем людям, были дифференцированы. Включая электроснабжение… Будем устанавливать модульные котельные, переходить к когенерации. Очень много нужно сделать, найти алгоритм и взять очень быстрый темп, чтобы подготовить город к отопительному периоду. Уверен, что мы это все обязательно сделаем», — отметил мэр.